Fallece adolescente de Yaguajay que sufrió traumas severos debido a un hecho accidental

A pesar de todo el empeño brindado por los equipos multidisciplinarios del Hospital Joaquín Paneca, de Yaguajay; del Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, y del Pediátrico José Luis Miranda, de Villa Clara, falleció este martes el paciente de 15 años de Yaguajay, tras sufrir un accidente que le provocó múltiples lesiones en los órganos internos.

El doctor Ramón Aquino Lorenzo, director del Pediátrico espirituano, confirmó que la causa del fallecimiento se debió a un aplastamiento de casi todas las vísceras de la cavidad abdominal, incluidos los riñones, que a la postre derivó en una insuficiencia renal.

En el momento del deceso el menor se encontraba ingresado en los servicios de Terapia Intensiva del Pediátrico villaclareño, adonde había sido trasladado desde el viernes último para recibir tratamiento hemodialítico, añadió Aquino Lorenzo.

En la madrugada del 2 de diciembre fue activada la guardia multidisciplinaria del José Martí, que incluyó las especialidades de Anestesia, Cirugía, Pediatría y Terapia para la asistencia y rescate del referido niño, quien fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Municipal Joaquín Paneca, de Yaguajay, tras llegar policontusionado, con lesiones en los órganos internos, díganse bazo, páncreas, duodeno…

Fuentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el norteño territorio manifestaron que, como parte de la investigación, se pudo establecer que se trató de un hecho accidental. El muchacho subió una tapia para coger guayabas de una mata y perdió el equilibrio; al caer, se golpeó contra un tanque de fibrocemento en el lugar.

El adolescente intentó sujetarse, pero el desprendimiento de elementos de pared (ladrillos) provocó la caída y lesiones posteriores, indicó el periodista Luis Francisco Jacomino Suárez, director de La Voz de Yaguajay.

Durante el proceso investigativo se determinó que en el lugar de los hechos no se encontraba nadie más, a tenor de las declaraciones de la vecina que socorrió al menor y pidió ayuda. Los peritos no hallaron muestras indicativas de que el lesionado fuera víctima de una violación, como se difundió en redes sociales.

Desde entonces, el pueblo de esa localidad y de otras partes del país se mantuvieron atentos al estado de salud del adolescente, quien lamentablemente falleció.