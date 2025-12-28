Fallece Brigitte Bardot, ícono del cine francés

Bardot fue un icono del estilo y un símbolo de la mujer libre. Se retiró de la actuación en 1973 a los 39 años

Agencia Russia Today

28 diciembre, 2025 - 7:55am

La actriz fue mundialmente célebre por su talento y su belleza.

Brigitte Bardot, icono del cine francés, falleció a los 91 años, informa este domingo Le Figaro.

Este otoño la actriz fue hospitalizada varias veces por una «grave enfermedad». El 24 de noviembre, el diario Nice-Matin informó que Bardot había sido hospitalizada en la ciudad francesa de Tolón, poco más de un mes después de un primer ingreso para someterse a una cirugía como parte del tratamiento de esa «grave enfermedad».

Bardot es conocida por sus papeles en las películas ‘Y Dios creó a la mujer’, ‘Le Mépris’ y ‘Viva María!‘. La estrella francesa actuó en 47 películas y grabó más de 60 canciones.

La estrella comenzó su carrera como modelo y bailarina, consiguiendo rápidamente su primer papel en el cine. Su esposo, el director Roger Vadim, la convirtió en una estrella internacional con su película ‘Y Dios creó a la mujer’.

Bardot fue un icono del estilo y un símbolo de la mujer libre, y sus colaboraciones con directores famosos como Jean-Luc Godard en ‘El desprecio‘ consolidaron su fama.

Se retiró de la actuación en 1973 a los 39 años, decidiendo dar un giro radical a su vida para dedicarse a la protección de derechos de los animales.

