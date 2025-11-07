Trinidad: cooperación internacional para la rehabilitación hidráulica

La iniciativa para rehabilitar una de las conductoras del área urbana se ejecutará con fondos no reembolsables de la Embajada de Francia en Cuba

En recorrido por las áreas a intervenir, los especialistas de Recursos Hidráulicos explican a la coordinadora del proyecto por la parte francesa detalles de las labores que se ejecutarán. (Fotos: Melbys Segredo)

El abasto de agua a Trinidad constituye un desafío constante; por ello cualquier iniciativa es válida en función de mejorar un servicio que hoy genera insatisfacciones en buena parte de la población del sureño territorio.

En ese contexto, ya se ultiman detalles para implementar un proyecto de cooperación internacional con fondos no reembolsables de la Embajada de Francia en Cuba y que tiene como propósito reducir las pérdidas de agua potable a partir de la rehabilitación de una de las conductoras de un área de la ciudad.

El proyecto prevé la rehabilitación de una de las conductoras del área urbana de la ciudad.

En sesiones de trabajo, la coordinadora del proyecto por la parte francesa, Tanya Smulovic, junto al equipo técnico administrativo cubano, debatieron los detalles del diseño y planificación de las labores para luego recorrer las áreas que serán intervenidas.

Mejorar la resistencia al cambio climático en una ciudad patrimonio de la Unesco es el nombre de esta iniciativa que en breve comenzará a ejecutarse gracias a estos fondos no reembolsables.

Por la parte cubana participan funcionarios del Instituto de Recursos Hidráulicos, la delegación provincial, la dirección de Acueducto de Trinidad y el Gobierno municipal, encargados de supervisar el avance y calidad de los trabajos.

De acuerdo con Melbys Segredo, especialista de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional del gobierno local, estas primeras sesiones de trabajo permitieron ajustar los cronogramas de ejecución de este proyecto que, sin dudas, tendrá un impacto favorable entre los trinitarios.