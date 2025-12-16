Fallece en Sancti Spíritus el General de Brigada Miguel R. Sancho Valladares

Sus honras fúnebres y honores militares se realizarán este miércoles 17 a las 9:00 horas en el municipio de Cabaiguán, lugar donde residía en el momento de su partida física

El General Sancho durante un encuentro en Sancti Spíritus.

En horas de la tarde de este 16 de diciembre, falleció en Sancti Spíritus, a la edad de 91 años, el General de Brigada de la Reserva Miguel Rigoberto Sancho Valladares, combatiente del Ejército Rebelde, de la lucha clandestina, de Playa Girón y quien tuvo una ejemplar hoja de servicios en diferentes responsabilidades en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a lo largo de 47 años.

En 1955 ingresó en el Movimiento 26 de Julio; en 1958 pasa a la clandestinidad en Santa Clara y es designado jefe del Movimiento en Camajuaní, Zulueta, Remedios y Yaguajay. Fue integrante de la Columna 17 “Abel Santamaría” del Ejército Rebelde, en la que protagonizó varios combates. Participó en la Caravana de la Victoria que entró a La Habana el 8 de enero de 1959, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Durante su tránsito por las Instituciones militares, se desempeñó en varios cargos de dirección con destacados resultados y cumplió misiones internacionalistas en Vietnam y Nicaragua.

Por los servicios prestados a la Patria recibió múltiples condecoraciones estatales, entre ellas, las Medallas Combatiente de la Lucha Clandestina y la Guerra de Liberación; Conmemorativa Victoria de Girón; “Ignacio Agramante” de Primera y Segunda clase; Eliseo Reyes; Servicio Ejemplar en las FAR y Combatiente Internacionalista de Segunda Clase.

Las honras fúnebres y honores militares se realizarán el miércoles 17 a las 9:00 horas en el municipio de Cabaiguán, Sancti Spíritus, lugar donde residía en el momento de su partida física.