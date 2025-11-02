Falleció Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su trayectoria literaria incluye obras fundamentales como Para matar al lobo, Cuando la noche muera, El polvo y el oro y Llueve sobre La Habana

Julio Travieso Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021. (Foto: Cubadebate)

En la noche del sábado 1 de noviembre, a la edad de 82 años, falleció en La Habana el destacado escritor, profesor y periodista cubano Julio Travieso Serrano, de acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto Cubano del Libro.

Nacido el 30 de marzo de 1943, cursó estudios de Derecho en la Universidad de La Habana, complementó su formación con una maestría en Ciencias en la Universidad Lomonosov, de Moscú y obtuvo, en 1985, el título de Doctor en Economía, en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética.

Desempeñó una meritoria labor como periodista y profesor en la Universidad de La Habana, e impartió docencia en otras instituciones académicas de España, Rusia y México.

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su trayectoria literaria incluye obras fundamentales como Para matar al lobo, Cuando la noche muera, El polvo y el oro y Llueve sobre La Habana.

A lo largo de su vida recibió importantes galardones literarios, entre los que destacan el Premio Mazatlán de Literatura, de México y el Premio de la Crítica Literaria, de Cuba.

Por la trascendencia de su obra, considerada un referente dentro de la novelística cubana, le fue otorgado en 2021 el Premio Nacional de Literatura. Sus méritos revolucionarios le hicieron merecedor de la Medalla de Combatiente de la Lucha Clandestina, que recibió en 1985. Fue condecorado además con la Distinción por la Cultura Nacional y con la Orden Alexander Pushkin, que otorga el Estado Ruso.

Por decisión familiar, su cadáver será cremado y velado en ceremonia íntima. En nombre del Ministerio de Cultura y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, llegue a sus familiares, amigos y lectores nuestro más sentido pésame.