Faltará el agua este miércoles en parte de la ciudad de Sancti Spíritus

La situación obedece a la realización de trabajos programados de limpieza e higienización en los tanques de almacenamiento de agua ubicados en las cercanías del motel Rancho Hatuey,

Aunque los trabajos deben concluir en la propia jornada, se recomienda crear reservas del líquido. (Foto: Escambray)

La Dirección de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la provincia de Sancti Spíritus informa que este miércoles se llevarán a cabo trabajos programados de limpieza e higienización en los tanques de almacenamiento de agua ubicados en las cercanías del motel Rancho Hatuey, instalaciones fundamentales para el abastecimiento del servicio en la cabecera provincial.

Estas labores incluirán, además, la reparación de una rotura en la salida del tanque número 2, daño que ha estado provocando una pérdida significativa de agua y afectando la eficiencia del sistema de distribución.

Como consecuencia de estas acciones técnicas, se suspenderá temporalmente el suministro de agua en varios sectores del municipio de Sancti Spíritus durante el tiempo que duren los trabajos. Se estima que el servicio se restablezca en el horario de la tarde.

Ante esta situación, la entidad recomienda a la población, especialmente a centros asistenciales, escuelas y entidades sensibles reservar agua con anticipación y hacer un uso racional y responsable del recurso mientras se normaliza el abasto.

La empresa reitera su compromiso con la calidad y sostenibilidad del servicio de acueducto, y agradece la comprensión y colaboración de todos los ciudadanos durante la ejecución de estos trabajos necesarios para garantizar un suministro de agua seguro y eficiente.