Federación Colombófila de Cuba premia en tierras del Yayabo

En la 34 Exposición Nacional de Palomas Mensajeras de la Federación Colombófila de Cuba compitieron 51 de estas pequeñas aves de criadores de varios territorios cubanos. (Fotos: Oscar Alfonso/ Escambray)

La representación de Sancti Spíritus obtuvo seis premios en la 34 Exposición Nacional de Palomas Mensajeras de la Federación Colombófila de Cuba (FCC), que concluyó en escenarios del hotel Rancho Hatuey, en la ciudad del Yayabo.

Los tres lauros en la modalidad deportiva Sport correspondieron a las palomas de los criadores Abelardo Díaz Martínez, Yosbel Nápoles Madrigal y Roberto Jorge Rivero Díaz, en tanto en la Stándar fueron reconocidas las competidoras presentadas por Gabino Martín Martín y Abelardo Díaz Martínez.

La comisión de jueces participantes en el juzgamiento otorgó la mención de Mejor Paloma de la Exposición a la Hembra Mosaico FCC-170273-2022, de Alexei Cruz Sarmiento, de la Filial Provincial Colombófila de Holguín, que acumula 23 premios en dos años y un total de 10 715 kilómetros recorridos.

Por provincias, la máxima puntuación correspondió a la delegación colombófila de Matanzas.

También tuvo lugar un Derby, en un vuelo de 500 kilómetros desde el extremo oriental del país a la zona de Santa Cruz, en la ciudad espirituana.

Durante el evento se desarrollaron, además, intercambios entre expertos y colombófilos y una actualización de cómo se desarrolla la actividad deportiva en el país.

Héctor Ávalo Llufrio, presidente de la FCC, manifestó al término del evento que la colombofilia en el país cuenta con muy buena salud, se siguen incorporando criadores, sobre todo jóvenes y reina un espíritu de compromiso y solidaridad entre los afiliados, que enaltece la actividad deportiva y el buen estado de las palomas mensajeras cubanas.

José Pérez Borroto, delegado de la Federación Colombófila de Cuba en Sancti Spíritus, significó cómo este tipo de evento suma interés a los recién iniciados y estimula la incorporación de criadores a la filial de la provincia, que ya supera los 360 afiliados.

La FCC registra hoy casi 8 000 miembros, fortalece el espíritu deportivo de la actividad y prioriza la crianza de palomas con altos valores genéticos y muy saludables en estas pequeñas aves, de utilidad también en las comunicaciones, principalmente en situaciones muy complicadas.