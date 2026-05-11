Campesinos espirituanos se mantienen en la vanguardia (+fotos)

El cumplimiento de la campaña de tabaco Sol Palo, resultados relevantes en torno a la agroecología y los esfuerzos constantes para garantizar la producción de alimentos figuran entre sus logros principales

Sancti Spíritus ratificó su condición de provincia destacada, por cuarto año consecutivo, en la Emulación Nacional por el Día del Campesino.

Por cuarta ocasión consecutiva, la provincia espirituana conquista la condición de Destacada en la Emulación Nacional por el 17 de Mayo, resultado que obedece al intenso quehacer de los campesinos del territorio, quienes garantizan la producción de alimentos, en medio del agudo desabastecimiento de combustible que enfrenta el país.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en Sancti Spíritus cuenta 198 cooperativas, de ella 43 de Producción Agropecuarias y 155 de Créditos y Servicios, que agrupan a un total de 29 000 asociados, de los cuales más de 6 000 son mujeres y 2 000, jóvenes.

“Este año cumplimos con la campaña de tabaco Sol en Palo, mantuvimos el trabajo en las más de 400 fincas agroecológicas del territorio y socializamos experiencias positivas sobre el tema; además de lograr que los asociados espirituanos fuéramos los primeros en concluir la campaña de Declaración Jurada a nivel nacional y mantuvimos la estabilidad en la política de cuadros dentro de la organización en el territorio”, confirmó a Escambray Eidy Díaz Fernández, presidenta de la ANAP en la provincia.

De igual forma, continúan impulsando alternativas para mantener los indicadores productivos que tributan a la alimentación del pueblo y el apoyo a través de donaciones a centros de Salud, educativos y asistenciales.

“Con el objetivo de favorecer los procesos productivos en el territorio, en estos momentos la provincia cuenta con más de 200 campesinos que tienen instalados paneles fotovoltaicos”, añadió Díaz Fernández.

Sancti Spíritus se distingue por la diversidad de sus cultivos, entre los que sobresalen los enfocados en la producción ganadera (leche y carne), tabaco, cultivos varios (frutas y hortalizas), además de arroz, azúcar, caña y café.