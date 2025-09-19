Festival de cine de La Habana y Unesco proyectan serie sobre Trinidad

La serie se presentó la víspera en su pantalla móvil inflable, gracias a acuerdos bilaterales de proyección cinematográfica, detalló el festival en un comunicado

Trinidad, el arte de permanecer, es una serie documental sobre los valores patrimoniales de la ciudad y pertenece al proyecto Comunidades por el Patrimonio de la Unesco. (Foto: PL)

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano anunció hoy la exhibición de la serie documental Trinidad, en la ciudad homónima de la central provincia Sancti Spíritus, como parte de un proyecto regional con la Unesco.

La serie se presentó la víspera en su pantalla móvil inflable, gracias a acuerdos bilaterales de proyección cinematográfica, detalló el festival en un comunicado.

Cientos de pobladores de Trinidad pudieron apreciar la obra, lo que expresa la voluntad de nuestro evento y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por promover espacios de exhibición, diálogo e intercambio cultural en las ciudades cubanas, caribeñas y en el resto de la región, reflejó la publicación.

Trinidad, el arte de permanecer, es una serie documental sobre los valores patrimoniales de la ciudad y pertenece al proyecto Comunidades por el Patrimonio de la Unesco.

Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco, significó que esta serie documental refleja los valores de la identidad, el patrimonio y la cultura de la Isla y el Caribe y agradeció a todos los trinitarios por sostener las tradiciones culturales que distinguen a esta villa, amplió la nota.

El 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que fortalece y crea vínculos con diferentes instituciones culturales y académicas, tendrá lugar del 4 al 14 de diciembre del presente año.