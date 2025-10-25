Filtraciones en “Pequeños Camaradas”

“El pasado 14 de octubre llevé a mi hijo de cuatro años, como es habitual, al círculo infantil Pequeños Camaradas, en la cabecera provincial, y al ver las condiciones críticas del centro me alarmé e igual sucedió con el resto de los padres; unos se llevaron a los niños, otros

“El pasado 14 de octubre llevé a mi hijo de cuatro años, como es habitual, al círculo infantil Pequeños Camaradas, en la cabecera provincial, y al ver las condiciones críticas del centro me alarmé e igual sucedió con el resto de los padres; unos se llevaron a los niños, otros los dejaron ya que, por la naturaleza de su trabajo, no tenían otra opción que dejarlos bien cuidados”, hizo saber en carta dirigida a este semanario Misleidys Roura Cortada, trabajadora del policlínico de Olivos I y madre de uno de los menores.

La remitente alega, además, que “allí las condiciones no estaban dadas para recibir a los infantes con las aulas mojándose, los pasillos parecían un mar, y todos los niños juntos en dos aulas para poder secar las otras, mientras los de prescolar estaban en el pasillo para recibir las clases… No creo que una institución de ese tipo con sus niños tenga que prestar servicios educativos en situación tan crítica, con tanta humedad, pueden llegar a enfermarse”.

Ante la preocupación de los padres, la directora, de modo muy respetuoso y siempre pendiente de cada niño y padre, explicó que la situación del techo de la institución había sido informada y todavía están en espera de que se solucione, describe en su misiva Misleidys.

En verdad ese día, tras jornadas de lluvia en la ciudad, el panorama era crítico, algo que se pudo comprobar in situ y reafirmado por la directora del centro, Eleonor Fondín, quien atestiguó que todo lo expuesto por los padres se corresponde con la situación real.

“Nosotros tenemos una filtración muy grande en la institución, un problema que data de más de cinco años. Existen siete grupos de diferentes años de vida y solamente dos no se mojan porque se impermeabilizaron hace algún tiempo y este círculo infantil, en los ocho años que llevo como directora, nunca se ha reparado”, explica Eleonor y agrega que ha dado a conocer ante directivos de la institución en el municipio, en varias ocasiones, la situación en que permanecen los salones tras lluvias prolongadas.

Ante lo expuesto, Escambray recibió explicaciones de Osmani Palacios Martínez, subdirector de niveles educativos en la Dirección Municipal de Educación, quien detalló que se trabaja en proyectos de centros que estarán en el plan de reparaciones para el próximo año “En estos momentos ─dijo─, Educación no tiene presupuesto para intervenir constructivamente en ningún centro y, por otra parte, hay instituciones que están en peores condiciones que esta”.

Después de casi 24 horas sin lluvias, todavía el techo del Pequeños Camaradas rezumaba agua que mojaba los salones y casi todos los locales; en el pasillo, los alumnos de preescolar aprovechaban el espacio para no perder clases, en tanto las dos salas que estaban secas acogían a todos los niños que habían asistido ese día (los padres regresaron a casa con algunos ante tanta humedad).

Desde arriba en la cubierta, y también desde abajo, las filtraciones están a la vista, algo que pudo evitarse si cuando se impermeabilizaron los dos salones secos no se hubiera dejado el trabajo a medias. Por otra parte, aun cuando se sabe que las reparaciones dependen de recursos que hoy son inexistentes, se trata de niños muy pequeños dentro de una institución que puede priorizarse, al menos para el próximo año, y no esperar otros diluvios.