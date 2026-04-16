Sancti Spíritus: Estudiantes de tercer año de escuelas pedagógicas regresan al aula

El centro Rafael María de Mendive de Sancti Spíritus recibirá el próximo lunes a esos alumnos, quienes se reincorporarán, de forma presencial, al proceso docente

El centro también recibirá a un grupo de estudiantes del IPVCE espirituano para apoyar su preparación de cara a los exámenes de ingreso. (Foto: Facebook)

El próximo lunes la escuela pedagógica Rafael María de Mendive, de Sancti Spíritus, recibirá a todos los estudiantes de tercer año (incluidos los educandos de la escuela pedagógica Vladislav Volkov), quienes se reincorporarán, de forma presencial, al proceso docente para recibir asignaturas vitales de su currículo de cara al cierre del curso escolar 2025-2026.

A propósito de ello, el licenciado Yorlandy Pérez Hernández, director de ese centro formativo espirituano puntualizó: “Para los estudiantes de tercer año esta etapa será decisiva, pues concluirán asignaturas primordiales para su formación como futuros docentes”.

También, serán recibidos en este centro un grupo de estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera, quienes harán vida interna allí con el objetivo de estar más cerca de la cabecera provincial y, de esa forma, fortalecer su preparación para los exámenes de ingreso a la Educación Superior en el próximo mes de junio.

“Recibiremos a un total de 117 estudiantes, según la estrategia que hemos trazado de conjunto con la Dirección General de Educación, el Gobierno Provincial y Transporte Escolar en Sancti Spíritus, de modo que estén dispuestos todos los recursos materiales necesarios”, aseguró Pérez Hernández.

Los trabajadores de la Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive en estos momentos se encuentran inmersos en labores de limpieza, organización y preparación metodológica del personal docente, previo al inicio de estas 10 semanas lectivas hasta el cierre del presente curso escolar.