Fortalecen nexos Cuba y la Iglesia ortodoxa griega

El presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo un encuentro con el arzobispo Santiago, exarca de la Metrópolis ortodoxa griega de México, Venezuela, Colombia y el Caribe

La conversación estuvo caracterizada por la cordialidad y el mutuo reconocimiento. (Foto: PL)

Cuba y la Iglesia ortodoxa griega fortalecieron lazos, trascendió este domingo en La Habana, tras el recibimiento del presidente Miguel Díaz-Canel al arzobispo Santiago, exarca de la Metrópolis ortodoxa griega de México, Venezuela, Colombia y el Caribe.

Durante la conversación caracterizada por la cordialidad y el mutuo reconocimiento, sostenida en el Palacio de la Revolución, el Jefe de Estado expresó el placer de recibir la visita, que “muestra una vez más los lazos históricos que nos unen, y toda la relación que ha existido de trabajo conjunto, de reconocimiento, de amistad y también de respeto mutuo”.

El mandatario cubano acogió con beneplácito y expresó el apoyo de Cuba a la propuesta realizada por el Arzobispo Santiago, de organizar una Conferencia Internacional sobre Libertad Religiosa en 2026, de acuerdo con la publicación del sitio de la presidencia de la nación antillana.

Este evento coincidiría con tres efemérides significativas: el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el 30 aniversario de la Metrópolis y el 35 aniversario del patriarca ecuménico Bartolomé.

Díaz-Canel extendió, a través del arzobispo, una invitación formal al patriarca Bartolomé para que visite a la Isla cuando lo considere oportuno, asegurando que será recibido “con todo aprecio”.

Un momento de especial emotividad fue el agradecimiento del presidente por la réplica de la Orden de San Andrés que recibió el Comandante en Jefe –la más alta distinción del Patriarcado Ecuménico– que el arzobispo hizo llegar al Centro Fidel Castro, recoge la nota de la presidencia.

De igual manera, el mandatario recordó con gratitud las palabras dedicadas por el arzobispo al líder histórico de la Revolución cubana y al historiador de La Habana, Eusebio Leal, durante una liturgia.

Por su parte, el arzobispo Santiago agradeció la calurosa acogida y subrayó el honor de estar en Cuba, una nación con la que siempre está, mientras reveló que en sus homilías también incluye el nombre del presidente Díaz-Canel, por la manera que ha dado continuidad a la relación.

Destacó el apoyo constante del Estado cubano, en particular de la miembro del Comité Central del Partido Comunista y jefa de su oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, Caridad Diego, presente en el encuentro, y de todo el equipo de gobierno y de la organización política, a la labor de la Iglesia ortodoxa en la isla.

“Nos sentimos felices de que nuestra Iglesia y nuestros fieles aquí en este pueblo, tengan un Presidente que conoce nuestras luchas y nuestras ideas”, afirmó.

La visita del arzobispo Santiago responde a un programa pastoral vinculado con las celebraciones de San Nicolás de Myra.

Como parte de su agenda, desarrolló encuentros con las comunidades ortodoxas en las provincias de Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba.