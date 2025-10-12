Foto Noticia: vertimiento de aguas albañales en la entrada del Hospital Provincial

En una de las entradas que da acceso al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos brota un salidero de aguas albañales que lleva meses sin solución

Vertimiento de una fosa en una de las entradas al “Camilo Cienfuegos·. (Fotos: Rosa Blanco/Escambray)

Quienes acceden al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de la ciudad de Sancti Spíritus, por la entrada peatonal situada entre el Banco de Sangre y las oficinas de Cadeca, deben ingeniárselas para no resbalar y caer sobre el agua pestilente que brota de un registro aledaño al lugar.

A pesar de que por ese sitio transita gran cantidad de personas, algunas enfermas incluso, hasta este momento, nadie con autoridad para hacerlo, ha mostrado interés en resolver el problema que ya perdura por muchos meses y lo peor es que no pocos transeúntes han sido víctimas de caídas.