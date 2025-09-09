Francia: Oposición rechaza designación de Lecornu como primer ministro

La designación de Sébastien Lecornu es considerada la continuidad de las políticas del presidente Emmanuel Macron, quien nombró a uno de sus aliados más fieles

Lecornu es considerado uno de los aliados más fieles del presidente Emmanuel Macron. (Foto: PL)

Líderes de la oposición francesa fustigaron este martes la designación de Sébastien Lecornu como primer ministro, decisión que consideraron la continuidad de las políticas del presidente Emmanuel Macron, quien nombró a uno de sus aliados más fieles.

“El presidente tira el último cartucho del Macronismo”, señaló en X la líder de Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen.

La diputada y varias veces candidata presidencial, reiteró su reclamo al mandatario de disolución de la Asamblea Nacional, y pronosticó que una vez materializada esa propuesta, el primer ministro será Jordan Bardella, actual presidente de RN.

Por su parte, la principal figura de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, calificó de “triste comedia” la designación de Lecornu, quien desde la llegada al poder de Macron en 2017 ha sido parte de todos los gobiernos.

A juicio de Mélenchon, también candidato al Elíseo en varios comicios, la única solución para el escenario político imperante es la renuncia del jefe del Estado.

Igualmente desde la izquierda, la secretaria nacional de los ecologistas, Marine Tondelier, repudió el nombramiento, que tuvo lugar apenas unas horas después de que François Bayrou entregara su dimisión al presidente de la República, obligado por la negativa de la confianza recibida ayer en la Asamblea Nacional.

Esto es una provocación, dijo la diputada ecologista, quien añadió que el Macronismo se reduce a su propio círculo.

Desde el oficialismo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y el jefe de la bancada de Juntos por la República, Gabriel Attal, desearon éxitos a Lecornu.

La víspera, la izquierda y RN lideraron en la cámara baja la negativa de la confianza a Bayrou, al denunciar su presupuesto de austeridad, con casi 44 mil millones de euros en recortes y ahorros.

A raíz del derrocamiento del primer ministro, circularon rumores de que Macron podría nombrar a un jefe de gobierno salido de las filas socialistas, hipótesis que desató reacciones adversas en la derecha y la extrema derecha.

El principal reto de Lecornu es construir un presupuesto del Estado para el 2026, lo cual el presidente de la República le encomendó en consulta con las diversas fuerzas políticas presentes en el Parlamento bicameral.

Después de cumplido este objetivo, el primer ministro deberá enfocarse en formar un nuevo gobierno.