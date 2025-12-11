Gallos aseguran duelo ante los Indios y ascienden a la sexta plaza

Los tres éxitos en línea ante los guantanameros ponen en mejor situación a los espirituanos en sus aspiraciones de hacerse de uno de los puestos para la fiesta de los play offs

Duardo se hizo de su cuarta victoria en la Serie.

Con un racimo de cinco carreras en el décimo episodio, los Gallos de Sancti Spíritus inclinaron la pizarra a su favor (9×4) y se hicieron de su tercera victoria en línea ante los Indios de Guantánamo, un resultado que no solo les asegura el duelo particular, sino que también les permitió escalar hasta la sexta plaza de la tabla de posiciones de la presente Serie Nacional de Béisbol.

Ambos conjuntos concluyeron con abrazo a cuatro anotaciones los nueve capítulos del desafío y bajo los principios de la Regla Schiller se fueron al extrainning, momento bien aprovechado por los yayaberos para tomar una ventaja que resultó inalcanzable para unos guantanameros que fueron dominados por Yanielquis Duardo, quien se acreditó la victoria.

Duardo había sustituido en la apertura del noveno a Yankiel Mauri, quien apenas permitió un imparable en tres entradas y un tercio de actuación, para prolongar el silencio ofensivo de la artillería del Guaso, impuesto previamente por Daniel Reyes, que lanzó otros tres episodios, tras reemplazar al abridor José Carlos Santos, que soportó en los dos primeros capítulos las cuatro anotaciones rivales, tres de ellas inmerecidas.

Los Gallos habían fabricado una en el estreno del choque, a las que sumaron tres en el quinto para lograr la igualada con la que se fueron a la referida prolongación del partido, en el que conectaron doce imparables, todos sencillos.

Liuber Gallo, Frederich Cepeda Cruz, Daniel Froilán Fernández, Rey Richard Ricardo y Delvis Hernández aportaron dos hits cada uno al total de los espirituanos, una cifra que no fue conseguida por ninguno de los bateadores de los Indios, que registraron ocho indiscutibles globalmente.

El éxito de los yayaberos resultó el número 37 de la campaña, en la que acumulan 31 descalabros, un balance que ahora los ubica en la sexta plaza, a siete juegos y medio del líder Las Tunas, y una raya de ventaja sobre Cienfuegos y una y media sobre Artemisa, los conjuntos que cierran este jueves la zona de clasificación.

Provechoso resultó para los discípulos del mentor Luisvany Meneses los reveses sufridos en la jornada por Pinar del Río, Granma y Santiago de Cuba, los tres principales aspirantes a desplazar a algunos de los que hoy ocupan escaños de privilegio rumbo a los play offs.