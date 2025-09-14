Gallos aseguran duelo particular ante los Tigres

Los espirituanos vencieron a los avileños en tres de los cinco enfrentamientos, resultado que se une al logrado frente a los Azucareros de Villa Clara, a quienes le arrebataron cuatro éxitos en cinco presentaciones, por lo que ahora muestran balance de siete sonrisas y tres descalabros

Los Gallos le arrebataron tres triunfos en cinco presentaciones a los Tigres. (Foto: Oscar Alfonso)

Con victoria de nueve carreras por siete este domingo ante los Tigres avileños, los Gallos espirituanos aseguraron su segunda subserie particular en la presente campaña beisbolera cubana, en la que se mantienen en el grupo de avanzada en la tabla de posiciones.

Los yayaberos llegaron con el duelo empatado a dos triunfos por bando ante sus rivales de turno y consiguieron el éxito de la mano de los zurdos Ariel Zerquera, abridor y ganador del partido, y Yoennis Hernández, que se apuntó su primer juego salvado de la campaña.

Zerquera lanzó durante cinco capítulos, permitió cuatro carreras, dos de ellas inmerecidas, ponchó a cuatro y regaló similar cantidad de boletos, mientras su relevista se encargó del resto del desafío, con una acertada actuación, que se vio mermada en parte por las tres anotaciones admitidas en el noveno, remolcadas por jonrones de George Contreras con uno en circulación, y Jonathan Bridón (cuarto de la campaña).

Aunque esta vez el pitcheo no estuvo del todo hermético, sí contó con el respaldo ofensivo de una artillería que conectó 11 indiscutibles y concentró su ataque principal en el cuarto y quinto capítulos, cuando fabricaron racimos de seis y tres anotaciones, que a la postre resultaron definitorios.

La actuación espirituana al bate estuvo liderada en el partido por Liuber Gallo, que registró dos sencillos y un tubey en cinco turnos, remolcó a tres y anotó una, y por Rey Richard Ricardo, de 4-3, con una propulsada y dos anotadas.

De acuerdo con el sitio oficial del Béisbol Cubano, el abridor Javier Griñán cargó con el revés, aunque únicamente el tercero de sus relevistas, Kendry Machado, resultó capaz de no admitir anotaciones.

Los espirituanos vencieron a los avileños en tres de los cinco enfrentamientos, resultado que se une al logrado frente a los Azucareros de Villa Clara, a quienes le arrebataron cuatro éxitos en cinco presentaciones, por lo que ahora muestran balance de siete sonrisas y tres descalabros.

A partir del martes los discípulos de mentor Eriel Sánchez enfrentarán a Cienfuegos en el estadio 5 de Septiembre, en lo que constituirá su estreno fuera de sus predios en la presente Serie Nacional de Béisbol.