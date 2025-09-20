Gallos logran su primer triunfo ante los Elefantes

Con el duelo asegurado a favor de los cienfuegueros, los espirituanos saldrán este domingo con la aspiración de hacerse de otro triunfo

Al fin, en el cuarto encuentro del duelo particular, los Gallos espirituanos lograron su primer éxito ante los Elefantes de Cienfuegos cuando esté sábado se impusieron con marcador de siete anotaciones por cuatro en partido escenificado en el estadio 5 de Septiembre.

Pese al descontrol del abridor Ariel Zerquera, que explotó en el mismo estreno del choque luego de regalar cuatro boletos y permitir un sencillo que costaron dos carreras, los discípulos de Eriel Sánchez consiguieron revertir la pizarra y tomar la delantera tras fabricar una en el primero y cuatro en el segundo.

Si bien para este racimo los espirituanos batearon un trío de imparables, incluido un doble de Osdani Llorente y un triple remolcador de dos de Alexei Febles, también influyó en su consumación un par de errores cometidos por la defensa de los paquidermos, que permitió mantener con vida la tanda ofensiva de los Gallos luego de dos outs.

En lo adelante, el desafío transitó por cauces más tranquilos, con una más para los cienfuegueros en el tercero sin conectar de hit, la sexta para los espirituanos en el quinto, antes de que los Elefantes descontarán una en el séptimo (jonrón de Félix Rodríguez) y los de Eriel completaran el marcador en el octavo por cuadrangular de Liuber Gallo.

Yohannis Hernández, el segundo de los cuatro tiradores empleados por los yayaberos, se acreditó la victoria a pesar de su efímera actuación, mientras José Luis Brañas, con un efectivo relevo de siete entradas, en las que admitió una carrera y cuatro imparables, mereció punto por juego salvado.

El revés fue a la cuenta del abridor de los de la Perla del Sur, Luis Ángel Santana, que ya acumula tres descalabros en la campaña.

Este domingo cerrará el enfrentamiento particular entre Gallos (acumulan balance de ocho victorias y seis derrotas) y Elefantes (4-8) en partido que se desarrollará a partir de las 11 de la mañana en el propio estadio 5 de Septiembre.

Avispas asaltan la cima

Las Avispas de Santiago de Cuba asaltaron este sábado la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol, al combinar su doble victoria ante los Indios de Guantánamo con la derrota de los Cocodrilos de Matanzas.

Luego de varios días de acecho, los indómitos extendieron su racha victoriosa a siete éxitos y aprovecharon el descalabro matancero para darles alcance en lo más alto del ordenamiento general, ambos con balance de 12-2.

Las Avispas vencieron en el partido sellado el jueves con pizarra final de 9-7, aunque conectaron nueve imparables, cuatro menos que sus rivales, dos vuelacercas de Raydel Sánchez y uno del sustituto Liban Moreno, fueron clave en el triunfo.

A segunda hora se impusieron 6-5, en un choque decidido por un hit de Harold Vázquez en el final del séptimo que dejó tendidos en el terreno a los Indios, como visitantes hoy en su Nguyen Van Troi.

Otra vez Sánchez desapareció la esférica en jornada de lujo, y lo imitaron José Luis Gutiérrez y el veterano Edilse Silva, de 3-3 con un trío de remolques. Samuel Vera, sacó un solo out y se llevó el crédito.

En el Nelson Fernández de San José de Las Lajas, los Huracanes de Mayabeque (5-8) les bajaron los humos a los Cocodrilos (12-2) y los derrotaron 6-0, para quebrarles una larga cadena de 11 victorias en línea.

Luis Miguel Vázquez se llevó el crédito con una labor de seis entradas inmaculadas y William Hernández trajo a dos compañeros a casa con un sencillo.

Los Leñadores de Las Tunas (10-4) no pudieron aprovechar el desliz yumurino y se quedaron a dos rayitas de la cúspide, tras caer 3-5 ante los Alazanes de Granma (6-8) en el Mártires de Barbados.

Por segunda fecha seguida los caballos orientales vencieron a los vigentes campeones, este sábado gracias a un bambinazo de Leonardo Alarcón y a los trabajos monticulares de Joel Mojena y el rescatista Manuel Frómeta.

En el Augusto César Sandino, los Cachorros de Holguín (10-4) sí aprovecharon la jornada sabatina y derrotaron 8-6 a los Leopardos de Villa Clara (3-11), para darles alcance a los Leñadores en la tabla de posiciones.

Por su parte, en el Cristóbal Labra de la Isla de La Juventud, Industriales derrotó en par de ocasiones a los colistas Piratas (0-12), para llegar a ocho triunfos con cuatro fracasos en el torneo y mantenerse en zona clasificatoria.

Con marcador final de 8-3 vencieron los azules en el choque que había quedado sellado el martes, gracias a un ataque de 11 incogibles, tres per cápita para Dayron Miranda y Roberto Álvarez.

Pavel Hernández ganó el partido con cinco entradas de trabajo, ruta donde ponchó a ocho bateadores para llegar a 23 en la temporada y colocarse como líder.

En el cierre se llevaron el triunfo 3-1 con triple impulsador de Roque Tomás y excelente labor de la dupla de Raymond Figueredo y Rafael Orlando Perdomo.

Los Vegueros de Pinar de Río (7-7), atrincherados en su Capitán San Luis, doblegaron por tercer día consecutivo a los Cazadores de Artemisa (7-4), en esta ocasión por nocaut de 10-0, y se colaron en zona clasificatoria.

Jorge Yoan Rojas sacudió un cuadrangular y Leodan Reyes se lució desde la tabla de lanzamiento.

En otros resultados los Tigres de Ciego de Ávila (6-8) volvieron a disponer de los Toros de Camagüey (7-7), hoy con pizarra final de 5-4, con batazo de vuelta entera de Jonathan Bridón. Por los derrotados se llevaron las cercas Alexander Ayala y Rafael Álvarez.