Gallos noquean a los Indios y completan la barrida

Las cinco victorias en línea logradas ante los Indios les posibilitó a los yayaberos afianzarse en el sexto puesto de la tabla de posiciones, ahora a seis juegos y medio del líder Las Tunas y con dos rayas de ventaja sobre Artemisa y Cienfuegos

Rodolexis Moreno se apuntó doble y triple en el partido de este domingo. (Foto: CMKX)

Con su primera barrida de la campaña concluyeron los Gallos de Sancti Spíritus su visita a Guantánamo, equipo al que derrotaron este domingo por nocao de 11 carreras por una en el cierre del penúltimo cotejo particular de la presente Serie Nacional de Béisbol.

Las cinco victorias en línea logradas ante los Indios les posibilitó a los yayaberos afianzarse en el sexto puesto de la tabla de posiciones, ahora a seis juegos y medio del líder Las Tunas y con dos rayas de ventaja sobre Artemisa y Cienfuegos, conjuntos que cierran la zona de clasificación.

Este domingo, el pitcheo combinado del zurdo Yohannys Hernández durante seis entradas y del cerrador Yanielquis Duardo en el séptimo encontró nuevamente el respaldo ofensivo de una artillería que compiló once imparables, que incluyó dobles de Frederich Cepeda y Rodolexis Moreno, y triples de este último y Alexei Febles.

Los discípulos del mentor Luisvany Meneses tomaron el mando desde el segundo capítulo, cuando fabricaron tres carreras, sumaron otra en el tercero luego de que los del Guaso consiguieron la única suya, y añadieron una más en el sexto y racimo definitivo de seis en el séptimo para decretar el fuera de combate.

Desde el montículo de los orientales, Ariolvis Cobas fue quien más sufrió, al admitir siete anotaciones, una de ellas inmerecida, en seis y dos tercios, aunque a Yadiel Guevara tampoco le fue bien al soportar cuatro sin sacar out.

Con 39 victorias y 31 reveses, la tarea de los Gallos para conseguir el pase a la siguiente fase de la contienda parece cada vez más cercana a falta de cinco desafíos para completar su calendario, al que solo le resta el pareo contra los Huracanes de Mayabeque, a iniciarse el próximo martes en el estadio José Antonio Huelga.

Con solo un triunfo, los espirituanos estarían igualando el saldo de la contienda anterior, cuando lograron llegar a los play off por cuarta ocasión sucesiva desde la implantación de la actual estructura de la Serie Nacional.

Ello lo habían conseguido como líderes en las Serie 60 (48-27) y 61 (45-30), en la cuarta plaza en la 62 (41-34), y como octavos en la anterior (40-35).

Matanzas aprieta la pelea por la corona

Con pitcheo de acero y zarpazos oportunos, los Cocodrilos de Matanzas silenciaron este domingo 3-0 a Granma en Bayamo y quedaron a juego y medio de la cima de la 64 Serie Nacional cubana de Béisbol.

La escuadra de Armando Ferrer capitalizó una jornada propicia, marcada por los tropiezos de los líderes Leñadores de Las Tunas y de varios aspirantes directos en la encendida carrera por el trono clasificatorio.

En el Mártires de Barbados, Roilán Averohff firmó una faena dominante al espaciar cuatro imparables en 6.2 entradas, antes de ceder el testigo a Silvio Iturralde, impecable en el cierre para sumar su cuarto salvamento.

Los yumurinos apenas necesitaron seis hits para inclinar la balanza, tres frente al abridor Yunier Castillo, castigado por un elevado de sacrificio de Aníbal Medina en el quinto episodio, suficiente para marcar la diferencia.

En Cienfuegos, los Elefantes evitaron la barrida y cortaron una racha de seis derrotas al doblegar 13-7 a Las Tunas en el 5 de Septiembre, resultado vital para sostenerse en la zona noble.

Richel López y Inasay Ramírez encabezaron el ataque, ambos con tres impulsadas. Luis Serpa se apuntó el triunfo e Islay Sotolongo selló el rescate, mientras Yudier Rondón despachó dos jonrones por los caídos.

Las Avispas de Santiago de Cuba se aferraron a la esperanza al vencer 10-8 a Mayabeque. Jeison Martínez voló la cerca por los indómitos y Rafael Castillo ganó desde el bullpen; Héctor Bermúdez cargó con la derrota.

En el Cristóbal Labra, los Piratas de La Isla repitieron la dosis ante Holguín y se impusieron 5-3 en diez capítulos. Kristhian Soulary brilló con tres hits y Andro Carreño empujó dos; Javier Leyva salió airoso y Andriw Valido sufrió el revés.

Ciego de Ávila frenó a Industriales en el José Ramón Cepero con éxito 9-5 en extrainnings, guiado por jonrón decisivo de Asniel Jiménez. Yunier Batista lanzó cuatro entradas en blanco para llevarse la victoria.

Villa Clara bajó a Artemisa del octavo puesto tras vencerlo 8-6 en entrada extra en el Sandino, con ofensiva repartida y relevo efectivo de Dairon Casanova y Mailon Tomás Alfonso.

Finalmente, en Pinar del Río, William Saavedra estremeció el Capitán San Luis con grand slam y seis remolques en paliza 19-3 de los Vegueros sobre Camagüey. Leodán Reyes caminó la ruta corta para el triunfo.