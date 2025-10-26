Gallos registran ante Vegueros su peor saldo de la actual Serie Nacional

El registro frente a los pativerdes es el más desproporcionado hasta el momento, lo que prácticamente nivela su balance de victorias y derrotas (21-19) y los sitúa en el octavo puesto de la tabla de posiciones

Foto: Alien Fernández/ Escambray

Tras su derrota este domingo ante Pinar del Río con marcador de seis carreras por tres, los Gallos de Sancti Spíritus cayeron por cuarta ocasión en cinco presentaciones ante los Vegueros en lo que constituye su peor saldo en la actual Serie Nacional de Béisbol.

Si bien los yayaberos habían perdido los duelos bilaterales frente a Cienfuegos y Granma por la mínima (2-3), el registro frente a los pativerdes es el más desproporcionado hasta el momento, lo que prácticamente nivela su balance de victorias y derrotas (21-19) y los sitúa en el octavo puesto de la tabla de posiciones, a cinco de diferencia del líder, Matanzas.

En el partido de este domingo, el internacional Frank Luis Medina volvió a triunfar ante los discípulos de Luisvany Meneses, al tirar siete entradas al ritmo de tres carreras, siete hits, seis ponches y par de boletos, labor que fue complementada por Frank Denis Blanco, que se hizo de su tercer juego salvado, todos en esta subserie.

Por los Gallos, el joven Leandro Forteza salió nuevamente por la puerta estrecha, al permitir cinco carreras en igual cantidad de episodios, aunque a su favor hay que decir que tres de ellas resultaron inmerecidas. Yanielquis Duardo se presentó por segunda ocasión en el torneo con una carrera admitida en tres entradas, mientras que José Martínez retiró sin dificultad el noveno, con un ponche incluido.

Al bate, por los pinareños Tailon Sánchez y Luis Pablo Acosta se apuntaron par de imparables cada uno, pero el batazo clave corrió a cargo del máscara Jorge Yoan Rojas, un doble con las bases llenas en el tercero que limpió las almohadillas, mientras por los del Yayabo Lázaro Fernández (de 4-3, que incluyó hit, doble y jonrón y dos remolcadas) y Frederich Cepeda (con par de imparables y un tubey en cuatro turnos, con una propulsada y otra anotada) llevaron el peso ofensivo.

Sancti Spíritus debía enfrentar a partir del martes a Mayabeque, pero debido a lo pronosticado en torno a la situación meteorológica relacionada con el huracán Melissa, fueron suspendidos los juegos planificados para los días 28, 29 y 30 de octubre, según informó la Comisión Nacional de Béisbol.