Gallos siguen sin perder en Guantánamo

Con anotaciones en todas las entradas, los Gallos de Sancti Spíritus lograron salir airosos 16 carreras por ocho ante los Indios de Guantánamo en un partido distinguido por los vaivenes en el marcador y el amplio despliegue ofensivo.

Los yayaberos consiguieron así su cuarto éxito en línea ante la selección del Guaso, que se ha hundido más en las profundidades del sótano de la presente Serie Nacional de Béisbol, mientras sus rivales de turno se afianzan en la sexta plaza e incrementan sus aspiraciones de avanzar a la fiesta de los play offs.

En el choque de este sábado, en condición de home club a pesar de actuar en el estadio Nguyen Van Troi del alto oriente cubano, los espirituanos consiguieron 20 imparables, incluídos cuadrangulares de Frederich Cepeda y Rey Richard Ricardo.

Ante siete lanzadores guantanameros, únicamente Alexei Febles se fue sin incogibles entre los regulares, mientras Delvis Hernández bateó de 4-4, con par de tubeyes, dos anotadas y una cifra similar de impulsadas.

Por los Indios, Robert Luis Delgado registró tres sencillos en cinco turnos con un binomio de anotadas para encabezar un aporte de 13 incogibles, que incluyó un jonrón del camarero Andrés de la Cruz.

Sancti Spíritus dependió de un cuarteto de tiradores. El abridor José Martínez apenas sacó un out y admitió dos carreras. Fernando Betanzo lo reemplazó y completó cinco entradas, aunque permitió seis, una de ellas inmerecida. El más efectivo resultó Yankiel Mauris, que en dos capítulos y dos tercios no concedió libertades y se acreditó la victoria. Reicher Gómez se encargó del noveno sin contratiempos.

Con esta victoria, los discípulos del mentor Luisvany Meneses exhibe balance de 38 éxitos y 31 derrotas a falta de seis juegos para completar el calendario, por lo que ya aseguraron culminar la fase clasificatoria con promedio por encima de 500, aunque el propósito es superior.