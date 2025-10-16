Gallos y Cocodrilos dividen honores en el Huelga

Los espirituanos se mantienen en el séptimo escaño de la tabla de posiciones, con balance de 19 triunfos y 14 fracasos, a cuatro partidos de sus rivales de turno, que siguen como líderes del torneo

El duelo entre Gallos y Cocodrilos continuará el sábado en el Huelga.

Con una provechosa división de honores en el doble juego de este jueves, los Gallos espirituanos consiguen un saldo que los favorece en el duelo particular con los líderes de Matanzas transcurridos los tres primeros enfrentamientos de las séptimas subseries de la campaña beisbolera cubana.

A primera hora, los Cocodrilos lograron imponerse con marcador de cinco carreras por una en un choque en el que los visitantes atacaron temprano ante las ofertas de José Isaías Grandales al fabricarle tres anotaciones en el estreno del partido cuando combinaron cuatro indiscutibles y un boleto, a lo que los de casa respondieron con una por cuadrangular de Frederich Cepeda ante el abridor y triunfador Pedro Mesa.

A partir de entonces, ambos lanzadores consiguieron controlar el accionar ofensivo de sus rivales, hasta que en el quinto episodio Luis Ángel Sánchez la sacó del parque con un corredor en circulación para completar el marcador en un juego que transcurrió sin pifias a la defensa.

Tras completar cinco entradas, Grandales fue reemplazado por José Martínez, que tiró los dos últimos capítulos sin permitir ni hit ni carreras, aunque concedió un par de boletos.

En el partido del cierre, los espirituanos tomaron desquite al imponerse dos carreras por cero, en otro desafío en el que el pitcheo resultó la característica predominante, con destaque para el binomio formado por José Carlos Santos y Fernando Betanzo, quien a la postre se apuntó el éxito.

José Carlos tiró cuatro entradas sin carreras, tres imparables admitidos, dos ponches y similar cantidad de boletos, mientras Betanzo actuó durante tres capítulos, también sin anotaciones, dos sencillos, tres ponches y sin bases por bolas.

Hasta el momento, llama la atención la baja producción ofensiva de los visitantes en el estadio José Antonio Huelga, pues en el doble partido de este jueves solo conectaron 11 incogibles, con un jonrón como único extrabase.

Desde la trinchera opuesta, Haziel Suárez resultó un digno rival, pues admitió la primera con apenas un sencillo permitido como consecuencia de un lanzamiento escapado luego de un sacrificio y una conexión por el cuadro que llevó a Miguel Martínez hasta tercera, desde donde anotó. La segunda llegó por cuadrangular de Dainel Froilán Fernández en el quinto.

Luego de los resultados de este jueves, los Gallos se mantienen en el séptimo escaño de la tabla de posiciones, con balance de 19 triunfos y 14 fracasos, a cuatro partidos de sus rivales de turno, que siguen como líderes del torneo (23-10).

Después del descanso de este viernes, espirituanos y yumurinos volverán a enfrentarse sábado y domingo en juegos que tendrán como escenario al propio estadio José Antonio Huelga, de la ciudad del Yayabo.