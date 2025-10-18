Gimnasta espirituano Diorges Escobar a reto mundialista este fin de semana

Aunque participará en cinco de los seis aparatos masculinos, Escobar utilizará el certamen como una valiosa referencia para la planificación de su entrenamiento rumbo a la cita centrocaribeña

Diorges Escobar vivirá su segundo mundial. (Foto: Calixto N. Llanes)

El gimnasta cubano Diorges Escobar concursará en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Yakarta 2025, que se celebrará en Indonesia desde este sábado hasta el 25 venidero, con el objetivo principal de probar nuevos elementos en sus rutinas y afinar su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo-2026.

Aunque participará en cinco de los seis aparatos masculinos, Escobar utilizará el certamen como una valiosa referencia para la planificación de su entrenamiento rumbo a la cita centrocaribeña. «Son elementos que responden al nuevo código de puntuación. En el único aparato que no estará será en anillas, para seguir cuidando el hombro», confirmó a Jit el comisionado nacional de la disciplina, Pedro Pablo Barrios.

Escobar, de 21 años, es la principal figura del equipo nacional y cuenta con experiencia mundialista previa en Amberes-2023, en el que finalizó en el puesto 68 entre los máximos acumuladores, con 76.065 unidades. Su mejor desempeño individual fue en la barra fija, en la que alcanzó 13.800 puntos, ubicándose en el puesto 20 entre todos los participantes.

Esta será una oportunidad valiosa para hacer estudios de contrarios para Santo Domingo, en especial los atletas colombianos y mexicanos. Acceder a alguna final individual sería un resultado formidable para el atleta espirituano.

Escobar es el actual campeón del all around de San Salvador-2023 y fue pieza clave en la medalla de plata por equipos obtenida en esa misma edición. Repetir estos logros en la capital dominicana es otra de las metas que lo inspiran, y su presentación en el Mundial contribuirá a su preparación.

Con experiencia en copas mundiales, e incluso una medalla de plata en manos libres en El Cairo 2024, Escobar necesita roce internacional para explotar su potencial y cumplir su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos.

El Mundial de Gimnasia Artística de Yakarta 2025 se llevará a cabo en la Arena Indonesia, un recinto con capacidad para más de 16 000 espectadores, y se espera la participación de competidores de alrededor de 80 federaciones nacionales.