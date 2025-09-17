Grammy Latinos 2025 incluye varias nominaciones cubanas

La mayor de las Antillas demuestra, una vez más, que es una potencia musical imparable; su talento, ritmo y alma siguen conquistando corazones y los escenarios más importantes del mundo

Los Grammy Latinos 2025 se entregarán el 13 de noviembre próximo.

El Instituto Cubano de la Música (ICM) celebró este miércoles la nominación de diferentes artistas y álbumes de la isla caribeña a los premios Grammy Latinos 2025.

La mayor de las Antillas demuestra, una vez más, que es una potencia musical imparable; su talento, ritmo y alma siguen conquistando corazones y los escenarios más importantes del mundo, destacó el ICM en su página oficial de la red social Facebook.

Entre los nominados destacados están la joven Camila Guevara (Mejor Nuevo Artista), Isaac Delgado (Mejor Álbum de Salsa) por Mira Como Vengo, la Orquesta Failde (Mejor Álbum Tropical Tradicional) con Caminando Piango Piango; mientras en Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz compite la obra Luces y Sombras, de Iván Melon Lewis Trio.

También concursarán los álbumes Bingo, de Alain Pérez, e Ilusión Óptica, de Pedrito Martínez, en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo; y en el apartado de Mejor Álbum Instrumental representan al país Alma en Cuba, de Ariel Brínguez & Iván Melon Lewis y Havana Meets Harlem, de Harlem Quartet ft. Aldo López Gavilán.

El Instituto Cubano de la Música felicitó también al resto de los nominados de otros países, quienes aparecen en la porfia por alzarse con el galardón de uno de los premios más importantes de la música estadounidense, latinoamericana y caribeña.

La Academia Latina de la Grabación dió a conocer este miércoles todos los nominados para la 26 entrega anual de los Grammy Latinos 2025, la cual se llevará a cabo en el en el MGM Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, el 13 de noviembre próximo.