Autoridades de Cuba lamentan fallecimiento de músico Jorge Gómez (+post)

La partida del reconocido pianista y compositor Jorge Gómez deja una huella en la cultura cubana y en quienes lo conocieron y admiran su obra, muchos de los cuales han manifestado su pesar tras conocerse la noticia

Jorge Gómez deja un vacío irremplazable en la cultura cubana. (Foto: PL)

Autoridades de Cuba lamentaron el fallecimiento, a los 83 años, del músico Jorge Gómez Barranco, director del emblemático Grupo Moncada y Presidente de la Feria internacional Cubadisco.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta de X: Se nos ha ido uno de los creadores y promotores más importantes de la música en Cuba.

Se nos ha ido uno de los creadores y promotores más importantes de la música en #Cuba, el director fundador del grupo Moncada, parte de la banda sonora de varias generaciones: Jorge Gómez. Sobrino del poeta del #Moncada que contó como nadie la historia de su tío, heredero de sus… pic.twitter.com/u82t5YZnV4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 23, 2026

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, evocó la importante trayectoria profesional del reconocido pianista y compositor, estrechamente vinculado a la historia de la Nueva Trova y a la Cultura cubana.

Esteban Lazo: «Triste noticia el lamentable fallecimiento del reconocido pianista, compositor y director del emblemático grupo Moncada, Jorge Gómez; estrechamente vinculado a la historia de la Nueva Trova y a la Cultura cubana. Fue diputado a la @AsambleaCuba, entre 2003 y 2023» pic.twitter.com/KpfxoRv1k9 — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) March 23, 2026

En su mensaje, publicado en X por el legislativo, Lazo Hernández resaltó que Gómez también fue diputado al Parlamento cubano entre 2003 y 2023.

Por su parte, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, señaló en la misma red social que Jorge Gómez fue un grande de la música y un ser humano de profundas cualidades éticas y patrióticas.

«En este momento doloroso recordamos su vasta obra artística y los aportes de Jorge Gómez Barranco a la cultura cubana», escribió el dirigente partidista, al tiempo que envió sentidas condolencias a sus familiares y amigos.

Un grande de la música y un ser humano de profundas cualidades éticas y patrióticas ha desaparecido físicamente.



En este momento doloroso recordamos su vasta obra artística y los aportes de Jorge Gómez Barranco a la cultura cubana.



A sus familiares y amigos lleguen nuestras más… pic.twitter.com/K8csXgWj0n — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) March 23, 2026

Nacido el 8 de enero de 1943 en La Habana, Jorge Gómez fue miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac); al tiempo en que ostentaba importantes condecoraciones como la Orden Félix Varela de Primer Grado, conferida por el gobierno cubano; la Orden Juan Marinello, la Réplica del Machete de Máximo Gómez, y la Distinción por la Cultura Nacional, entre otros reconocimientos.

Su obra ha dialogado durante décadas con la realidad del país, la poesía y las inquietudes de su tiempo; y su trayectoria fue la de un creador que hizo del rigor y la honestidad estética una forma de permanencia, destacaron hoy el Ministerio de Cultura (Mincult) y el Instituto Cubano de la Música (ICM).