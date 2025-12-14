Historiadora de las artes visuales espirituanas (+fotos y video)

Gloria de las Mercedes Espinosa Amézaga integra desde hace 32 años el Sindicato de Trabajadores de la Cultura, gremio que celebra la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución

Gloria de las Mercedes es la máxima responsable del Registro Nacional del Creador en Sancti Spíritus. (Fotos: Alien Fernández/Escambray)

Antes que termine cada día, Gloria de las Mercedes Espinosa Amézaga llena de trazos la libreta de turno. En cada hoja cuenta las acciones realizadas de forma cronológica, minuciosa. A algunas les cuelgan catálogos de exposiciones, invitaciones, fragmentos de prensa escrita sobre alguna muestra… Diarios esculpidos con preciosismo durante 32 años.

“He hecho así desde que comencé a trabajar en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus. Ya son unas cuantas las libretas. Permanecen en casa. Con solo buscar en ellas vuelvo sobre cualquier hecho o fragmento de historia de cualquier artista”.

Gloria conserva los guiones de todas las exposiciones con los nombres, obras, catálogos, participantes y premios que se han presentado en la Galería.

Una entrega sostenida en el amor hacia las artes. Herencia del abuelo músico y las pasiones del padre y tío por las melodías clásicas. Guiada por sus manos, disfrutó muchas veces de la Sinfónica, cuando se robaba a la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena o los conciertos de Jorge Luis Prats, quien enaltecía a la ópera mucho mejor con el piano de la Galería.

“Llegué a la cultura desde muy temprana edad. Iba a todo. Soy fundadora de los talleres literarios de Sancti Spíritus. Aunque lo que aprendí, no me dio el don para escribir, sino para analizar, revisar, criticar”.

Lectora empedernida, no sorprendió que estudiara Español-Literatura. Dedicó sus primeros 11 años de trabajo al sector educacional hasta que por destino —o casualidad— se vio de frente en el camino más certero para andar.

“Me llamó Silvia Orellana y me dijo que en la galería había una plaza de especialista. Desde entonces, estoy más tiempo aquí que en mi casa y que en el resto de los lugares. Incluso, si salgo de vacaciones, vengo porque es un lugar mágico. Es el mundo que me gusta, disfruto la relación con los artistas, con quienes vienen y así me siento bien. No quisiera nunca irme de aquí”.

Desde entonces. como el propio Oscar Fernández Morera, esta espirituana auténtica ha convertido el inmueble con valores patrimoniales en refugio certero. Desde ahí ha cosechado que en el gremio de las artes visuales espirituanas el nombre de Gloria traspase los perímetros de la responsabilidad de llevar el Registro Nacional del Creador en estos predios. En su local con búsqueda de luz hacia la céntrica calle Céspedes y repleto de papeles, cada artista tiene un expediente, una ficha con sus datos personales y fotos. No por gusto se veía tanto a Manuel Echevarría Gómez, periodista de talla mayúscula, consultarle siempre antes de que sus libros tuvieran el punto final.

“No me gusta que las cosas queden en el olvido. Tengo las memorias de todos los salones que se han hecho desde que estoy aquí. Conservo los guiones de todas las exposiciones con los nombres, obras, catálogos, participantes, premios… Lo asumo como una tarea que ni tan siquiera en vacaciones dejo a un lado”.

Por ello, aunque lo niegue, las puntadas del traje de historiadora de las artes visuales espirituanas se le han ceñido con exactitud a su estatura. Grabadora de por medio, Gloria de las Mercedes Espinosa Amézaga pierde la locuacidad. Se resiste a hablar sobre ella. Ha dedicado toda su carrera profesional avivar la creación de muchas generaciones, que, aunque demasiadas, no olvida ningún nombre.

“Los he visto crecer aquí. Han llegado pequeños a los talleres. Se han formado en las escuelas. Han expuesto aquí y ya muchos recorren el mundo”.





Insisto en el encuentro de frente con Gloria, la cubanísima amante de collares, pulsos, aretes, textiles… todos artesanales. Se aferra a su larga trenza para responder y suelta la mirada por encima de los espejuelos. ¿Un amuleto?, me pregunto en mi interior y parece que ella intuye mi duda.

“Mucha gente piensa que es una promesa. Pero no. Me gusta tenerlo así. Aunque, quizá, ya no tenga edad para eso”.

¿Qué requisitos debe tener un trabajador del sector de la Cultura?

“Lo principal es amar la Cultura. No importa salario porque no son los mejores. En cualquier otro sitio se gana más”.

Una firmeza por la que se ha negado abandonar su puesto y que sea querida y admirada por su colectivo y gremio artístico.

“En eso también está mi forma de ser. Respeto mucho a las otras personas. En el caso de los artistas, siempre los trato en buena forma, con amor, les ayudo, aconsejo, aunque mi formación no sea en las artes visuales ya son muchos los años y de ver una obra reconozco si tiene valores. Me ven como una madrina, una madre”.

Ha sido fundamental esa visión tan positiva con la que Gloria ve los días, aunque le sobrevuelen tormentas. Mira siempre a través de los muchos colores de la vida. Ni tan siquiera abandona ese espíritu mientras se le espeta en el rostro el deplorable estado constructivo que hoy presenta la casona ubicada en el bulevar de la cuarta villa de Cuba.

“No soy pesimista y esta edificación volverá, tiene que volver a estar linda”, dice.

Habla también en nombre del compromiso del resto de sus compañeros de trabajo, los mismos protagonistas del otorgamiento este año de la Condición de Colectivo Vanguardia, por el sindicato del sector en el país; uno de los tantos puntos que catapultó a la provincia como Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución.

“Trabajamos con pocos recursos o con muchos. Como sea realizamos las actividades. La clave está en el concurso de todos y, claro, de nuestro amor. Muchas veces buscamos cosas que tenemos en nuestras casas y así logramos materializarlas, pero ha valido la pena”.

¿Hasta cuándo estará Gloria en la galería?

“Hasta que Dios me lo permita. Incluso, cuando físicamente no esté voy andar por aquí. El espíritu va a estar”.