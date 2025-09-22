Homenaje 100 años con Fidel Castro desde Zimbabwe (+fotos)

Ante el monumento que lleva el nombre de Fidel en Harare, se reconoció el aporte de la brigada médica en ese país

Homenaje a los 100 años de Fidel en Zimbabwe. (Fotos: PL)

Miembros de la Embajada de Cuba y la Brigada Médica en Zimbabwe homenajearon este 22 de septiembre en el año del Centenario al Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, ante el monumento que lleva su nombre en Harare.

El compromiso con la Patria y cumplimiento diario de las tareas asumidas es la mejor consideración y aporte a la celebración de los “100 años con Fidel”, enfatizó la Embajadora Susellys Pérez Mesa.

La jefa de la Misión reconoció la labor destacada de la XIV Brigada durante el período reciente, resaltada por el Ministerio de Salud Pública de la isla en ocasión de la Reunión Anual de directivos de contingentes médicos realizada en La Habana, en julio reciente.

La ocasión sirvió para la presentación de los nuevos integrantes del actual equipo encabezado por la Dra María Eugenia García, que labora en seis hospitales de Bulawayo y Harare, dos principales ciudades de este país africano.





Pérez Mesa se refirió a elementos del informe anual sobre las afectaciones del bloqueo de Estados Unidos durante el último año, así como de la próxima votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, por trigésimo tercera vez, de la resolución que demanda su levantamiento inmediato.

Los participantes reiteraron el enérgico rechazo a esta política hostil de Washington, como causa principal que impide el desarrollo y la recuperación económica y social del país.

La Dra García, asimismo, renovó el compromiso del contingente médico con Cuba y el pueblo de Zimbabwe, al recordar el ejemplo de Fidel Castro, a quien dedican la labor como parte de las actividades de celebración de los 100 años de su nacimiento.