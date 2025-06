Homero Pérez, donar para multiplicar vidas

Con una donación voluntaria de sangre se salvan hasta tres vidas, indican expertos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Algunos pacientes víctimas de accidentes de tránsito pueden demandar de 20 a 30 transfusiones de sangre; una operación de cadera, de 6 a 8, y un enfermo de leucemia hasta 200, según expertos. Quizás porque sabe en su justa medida el alcance humano de estos datos, el sierpense Homero Pérez García acumula más de 100 donaciones y, probablemente, ha salvado con estas a más de 300 personas.

Donante activo desde 1986, cuando apenas era un soldado del Servicio Militar, Homero ha trazado muchos caminos de salvación. “»Pongo mi cabeza en la almohada tranquilo porque con cada donación doy una segunda oportunidad de vida a enfermos que ese día pudieran morir por falta de una transfusión”», dice el hijo de José Pérez y Ofelia García quienes desde pequeño le enseñaron a obrar bien.

Nada como el trabajo y el consejo sano para moldear a las personas; es la filosofía de vida de su mamá, quien fuera cocinera de una microbrigada de la construcción y de su papá, mecánico de un taller de la hoy Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro durante mucho tiempo.

Homero Pérez García acumula más de 100 donaciones de sangre.

Las puertas de la casa de un donante voluntario jamás se cierran, es como darse de por vida a un sacerdocio y con este ejercicio de bien, Homero, con 58 años no vive para sí, vive para los demás. “»No espero premio ninguno y lo importante es no perder la voluntariedad, que esa voluntad te salga de adentro»”, afirma sin reparo.

“El otro día había una señora por Facebook buscando desesperada una donación de sangre y yo me ofrecí, pero no era mi grupo sanguíneo. Decía que la compraba si era necesario; pero yo le dije que si la donaba era gratuitamente. No me cabe en la cabeza que nadie cobre por salvar con su sangre a un niño, a una embarazada o a cualquier persona”, advierte.

En la sala de hematología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos dos jóvenes, recién diagnosticados con Leucemia Mieloide Aguda reciben transfusiones. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas recibirán durante este año y el venidero, solo que la sobrevivencia de ellos dos y de muchos otros enfermos depende de que puertas afuera del hospital, haya espirituanos dispuestos a donar y sean, como dice el poeta, “un tilín mejores y mucho menos egoístas”.