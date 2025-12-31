Honduras: Consumado golpe electoral

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien contra todos los pronósticos quedó tercera en los comicios, afirmó que la “usurpación de la soberanía popular es un agravio histórico contra el pueblo hondureño”

El gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras calificó de golpe electoral los resultados finales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, tras denunciar la usurpación de la soberanía popular.

“Consumado en el CNE (Consejo Nacional Electoral) el golpe electoral”, afirmó la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, sobre la ratificación por el organismo del triunfo del derechista Partido Nacional (PN) en todos los niveles electivos.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Moncada, quien contra todos los pronósticos quedó tercera en los comicios, afirmó que la “usurpación de la soberanía popular es un agravio histórico contra el pueblo hondureño”.

La aspirante de la formación progresista acusó al CNE, controlado por el PN y el también conservador Partido Liberal (PL), de finiquitar la contienda sin contabilizar todas las actas y los votos de más de tres millones de ciudadanos que acudieron a las urnas.

Para la otrora ministra de Defensa en el gobierno saliente de la mandataria Xiomara Castro, la omisión por el árbitro electoral de miles de actas con inconsistencias e impugnaciones representa un acto de asociación golpista sin precedentes.

“Desde Washington, Donald Trump ha mancillado el orden democrático de nuestro país en coautoría con el Partido Nacional, las maras y el crimen organizado”, expresó Moncada, en alusión a la injerencia del gobernante de Estados Unidos con su apoyo al presidenciable nacionalista, Nasry Asfura.

“La traición es repugnante, pero la traición a la Patria es además detestable”, condenó la dirigente al referirse a la resolución adoptada este martes por las consejeras Ana Hall y Cossette López, representantes en el CNE del PL y el PN, respectivamente.

Dijo que se une al pueblo hondureño en esta etapa de lucha popular en defensa de la verdad y los valores democráticos.

En esa línea, llamó a la ciudadanía a “no dejarnos avasallar por los asaltantes del poder que cargan un expediente de fraude que los marcará para siempre”, concluyó la experimentada política.

Uno de los principales afectados por los resultados emitidos por el CNE es el alcalde de Tegucigalpa y candidato a la reelección bajo la bandera de Libre, Jorge Aldana, ante la decisión de Hall y López de cerrar el proceso sin contar 435 urnas, cerca del 20 por ciento del electorado capitalino.

No obstante, Aldana aseguró que no abandonará el consistorio hasta que se cuenten todos los votos y se respete la voluntad popular.

El carismático edil anunció que acudirá a todas las instancias legales correspondientes, incluido el Tribunal de Justicia Electoral, para defender el triunfo de Libre en el municipio de mayor carga electoral en este país centroamericano.