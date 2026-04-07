Honduras: Gremio médico denuncia impagos y despidos ilegales

Persisten los problemas por falta de pago a los profesionales sanitarios y fue emplazado el gobierno neoliberal de Nasry Asfura a sostener una reunión urgente en las próximas 48 horas

El Colegio Médico asegura que no busca generar caos, sino soluciones. (Foto: PL)

Seis días después de deponer sus protestas, el Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció este lunes que miles de galenos del sector público siguen sin recibir sus salarios y otros son despedidos de manera irregular.

El presidente del CMH, Samuel Santos, advirtió este lunes que persisten los problemas por falta de pago a los profesionales sanitarios y emplazó al gobierno neoliberal de Nasry Asfura a sostener una reunión urgente en las próximas 48 horas.

Santos acusó a la Secretaría de Salud (Sesal) de vulnerar los acuerdos pactados el miércoles último, cuando la organización gremial depuso las asambleas informativas que durante 10 jornadas realizó en los centros asistenciales por las reivindicaciones incumplidas hasta la fecha.

Ese día, el subsecretario de Salud Eduardo Midence prometió saldar las remuneraciones adeudadas y revisar los acuerdos contractuales de más de 400 galenos cesanteados por la Sesal, a través de notificaciones enviadas por la plataforma de mensajería WhatsApp.

Sin embargo, el titular del CMH afirmó que los médicos enfrentan violaciones a sus derechos, especialmente quienes trabajan en el hospital Mario Catarina Rivas, de San Pedro Sula, considerada la capital industrial de Honduras.

Según Santos, facultativos de ese importante establecimiento estatal no pudieron siquiera registrar su asistencia porque sus superiores alegan que no existe relación laboral con el ministerio, enfatizó.

Recordó que el pasado 1 de abril firmó un acuerdo con las autoridades de la Sesal para respetar los derechos del personal médico, pero advirtió que actores políticos influyen en la toma de decisiones dentro del sistema sanitario.

“Hay un pugilato entre sectores políticos. Dos o tres diputados buscan posicionarse para cargos en Salud y eso está provocando caos en la institución”, manifestó.

Responsabilizó directamente a la Secretaría de Salud, al Gobierno y a la clase política por la confrontación actual, al tiempo que insistió en que el Colegio Médico no busca generar caos, sino soluciones.

Reiteró el llamado a las autoridades de la Sesal y al propio Asfura, quien asumió temporalmente la titularidad de esa cartera ministerial para instalar un diálogo que permita encontrar salidas definitivas a una crisis que mantiene en vilo a la sanidad pública y a miles de profesionales.