Cuando el servilismo pudo más que la razón de salvar

Tras las presiones ejercidas por la administración de Donald Trump, el gobierno neoliberal de Nasry Asfura pone fin a la colaboración médica cubana en Honduras

Los aportes de los 172 integrantes de la Brigada Médica Cubana que prestaba servicios en Honduras fueron resaltados a su regreso a Cuba. (Foto: Omara García)

Realizar miles de cirugías de cataratas, practicar labores de parto y salvar a madres y niños con peligro para sus vidas, consultar a ancianos postrados, tratar a personas con adicciones, llegar hasta sitios intricados alejados de las ciudades…; tales fueron los pecados cometidos por los 172 integrantes de la Brigada Médica Cubana; de ellos, siete espirituanos, que prestaban servicios sanitarios en Honduras.

Estos fueron los pecados por los que el gobierno neoliberal de esa nación, encabezado por el conservador Nasry Asfura, en obvia respuesta a las fuertes presiones ejercidas por la administración de Donald Trump, rompiera el acuerdo de cooperación en salud que hace 25 años impulsaron ambos países.

La luz de los buenos ejemplos de la Medicina cubana quedará en tierra hondureña, al decir de la doctora Idania Pérez Lugo, jefa del Departamento de Colaboración Médica en la Dirección General de Salud en Sancti Spíritus.

“La ayuda que prestó Cuba a Honduras ha sido por varios años y allí se fue solo a salvar vidas; recuérdese la Operación Milagro, ¿a cuántas personas devolvió la visión? Es una lástima que el pueblo hondureño se vea afectado y no cuente más con los servicios de la misión médica cubana.

“La máxima afectación será para el pueblo, para las personas de bajos recursos. Lo importante es lo que ha quedado en las comunidades, en las zonas rurales donde hay mucha gente agradecida de la labor de nuestro personal de la Salud”, añadió Pérez Lugo.

“Los siete colaboradores de aquí, de Sancti Spíritus, por ejemplo, trabajaron en diferentes estados de Honduras y son especialistas en Medicina Familiar, psiquiatras infantiles, geriatras, optometristas y médicos comunitarios. Es ilógico que alguien se oponga a salvar vidas, pero ha sucedido”, expuso la funcionaria.

Lo ocurrido en Honduras es un ejemplo tangible de lo virulenta que ha sido la campaña de descrédito y persecución del gobierno de los Estados Unidos contra la histórica cooperación médica de Cuba en el mundo.

“Es una realidad cruda, pero lo es. En estos días ha resultado más evidente esta persecución, y hay una clara intención de que esta cooperación cese, no por gusto están haciendo lo imposible por desacreditar el trabajo de enfermeras, médicos … en países de América Latina y el Caribe; también de África, Europa y de otras latitudes”, afirmó la doctora Idania Pérez.

“En este momento, en que el mundo está inmerso en guerras y conflictos, 669 colaboradores de la Salud de Sancti Spíritus se encuentran en diferentes regiones del planeta: 63 en Qatar, 14 en Italia, 318 en Venezuela…; ello demuestra que Cuba está dispuesta a colaborar en cualquier lugar donde se le necesite”, concluyó Pérez Lugo.

Cuando en 1974, Honduras fue víctima del Huracán Fifí, causante de la muerte de 8 000 personas y de otros grandes daños, Cuba prestó su ayuda solidaria y lo hizo desde entonces y hasta hoy con el ejercicio de la ciencia y de la humildad.

En 25 años de colaboración médica de la isla caribeña en esa nación centroamericana, según reporte de la agencia Prensa Latina, los profesionales de la salud de Cuba realizaron 30 millones de consultas, decenas de miles de intervenciones quirúrgicas, cerca de 80 000 operaciones de la vista, además de la formación gratuita en universidades de la Mayor de las Antillas de 1 640 médicos hondureños; una monumental obra de humanismo nacida del legado de Fidel.