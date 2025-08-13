Hoy en la Mesa Redonda: La Patria es Birán

Con guion y la conducción del periodista Dayron Chang y la participación de reconocidos historiadores y estudiosos, esta emisión especial abre las conmemoraciones de la Mesa Redonda por “El siglo de Fidel”

Los hermanos Castro Ruz nacieron en esta estancia perteneciente a la entonces provincia de Oriente.

Hasta el lugar donde hace 99 años naciera Fidel llega la Mesa Redonda para mostrar este lugar de la Patria donde a la sombra de los cedros se forjaron los sentimientos y la rebeldía de los dos principales líderes de la Revolución Cubana. Con guion y la conducción del periodista Dayron Chang y la participación de reconocidos historiadores y estudiosos, esta emisión especial abre las conmemoraciones de la Mesa Redonda por “El siglo de Fidel”.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa desde las 7:00 pm.