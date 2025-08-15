Huracán Erin no ofrece peligro para Cuba actualmente

En su desplazamiento por el océano Atlántico, este fenómeno meteorológico continuó ganando en organización e intensidad hasta convertirse en el primer huracán de la presente temporada

Escambray

15 agosto, 2025 - 4:33pm

Cono de la posible trayectoria del huracán Erin. (Foto: InsMet)

Durante la mañana de este viernes Erin continuó ganando en organización e intensidad mientras se desplaza por el océano Atlántico tropical. A las once de la mañana se convirtió en el primer huracán de la presente temporada ciclónica. Su presión central descendió a 996 hectoPascal y los vientos máximos sostenidos aumentaron a 120 kilómetros por hora, convirtiéndose en un huracán categoría uno en la escala Saffir Simpson, de un máximo de cinco.

El huracán Erin a las once de la mañana se localizó en los 18.2 grados de latitud Norte y los 56.1 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 740 kilómetros al este del grupo norte de las Antillas Menores. Se desplaza con un rumbo próximo al oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas Erin mantendrá similar rumbo y velocidad de traslación, mientras continúa ganando rápidamente en intensidad.

Actualmente este huracán no ofrece peligro para Cuba, no obstante, el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre su evolución y futura trayectoria.

RELACIONADO CON:

Escambray

Texto de Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025