Ideario de Fidel Castro desafía al tiempo

El doctor Fidel Castro Ruz asumió el 16 de octubre de 1953 su propia defensa y pronunció el alegato conocido como La Historia me Absolverá

Fidel concluyó su histórico alegato con la frase que trascendería el juicio y el tiempo: “Condenadme, no importa, La historia me absolverá”. (Foto: ACN)

Nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles condiciones; nunca contra un acusado se había cometido tal cúmulo de abrumadoras irregularidades, afirmó Fidel Castro ante magistrados un día como hoy de 1953.

Al asumir su propia defensa en el juicio por la participación en el ataque a los cuarteles Moncada, de la entonces capital oriental, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, el líder revolucionario denunció el golpe de estado perpetrado por Fulgencio Batista el año anterior.

Pese al alegato, el joven abogado fue sentenciado a 15 años de privación de libertad. No obstante estar entre rejas, Fidel sintetizó su argumentación de casi cuatro horas ante el tribunal, por medio del manifiesto La historia me absolverá.

El documento, dado a conocer de manera clandestina, hizo frente a las tergiversaciones de la tiranía, al exponer las verdaderas motivaciones del ataque a las instituciones castrenses y denunciar los crímenes y torturas contra los asaltantes, además de referir los males políticos, económicos y sociales que padecía el país.

En el escrito, Fidel enumeró las principales medidas que adoptaría la revolución triunfante ante los seis problemas fundamentales de Cuba en ese momento: la tierra, la industrialización, vivienda, desempleo, la educación y la salud del pueblo.

El manifiesto sacado de la cárcel y difundido de manera clandestina, fue conocido como el Programa del Moncada.

La farsa judicial a que estuvo sometido Fidel evidenció el valor moral del luchador revolucionario considerado como uno de los más grandes estadistas del siglo XX.