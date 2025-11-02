Implementan por primera vez acción anticipatoria ante huracanes

La experiencia fue muy atinada y positiva, pues permitió llegar con los productos antes de que ocurriera el evento meteorológico.

Por primera vez en Cuba se aplicó la estrategia de “Acción Anticipatoria” ante el paso de un fenómeno meteorológico de gran intensidad, como parte de la cooperación entre el sistema de Naciones Unidas, la Defensa Civil y el Estado cubano.



Según publica hoy el semanario Venceremos, la iniciativa permitió posicionar alimentos e insumos en centros de evacuación y almacenes de la Empresa Mayorista de Guantánamo, días antes del impacto del huracán Melissa, lo que favoreció la atención inmediata a más de 60 mil personas en situación de vulnerabilidad.



Norberto Roll, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el territorio, destacó a ese medio que la operación incluyó la entrega de chícharos, arroz y aceite con requerimientos nutricionales establecidos, suficientes para cubrir almuerzo y comida durante seis días.



La experiencia fue muy atinada y positiva, pues permitió llegar con los productos antes de que ocurriera el evento meteorológico, lo cual marca un precedente en la gestión de riesgos y la respuesta humanitaria en el país, afirmó Roll, citado por la fuente.



El PMA, con más de seis décadas de presencia en Cuba, mantiene proyectos dirigidos a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con las autoridades locales y nacionales.



Actualmente se prepara el proyecto de respuesta alimentaria post-desastre, enfocado en diferentes grupos etarios vulnerables, como parte del seguimiento a esta experiencia piloto, asegura la fuente.