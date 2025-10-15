Inauguran en Cuba Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de izquierda

En la Universidad del Partido Comunista de Cuba “Ñico López” fue inaugurada esta mañana la tercera edición del Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, al que asisten líderes políticos, académicos, investigadores y directores de medios de comunicación de una treintena de países.
El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, al inaugurar el evento llamó a profundizar la producción teórica de la izquierda frente a los enormes desafíos del mundo actual y a fomentar la unidad estratégica ante el adversario poderoso, más allá de coyunturas y diferencias tácticas.
Esta mañana, en la @UniversidadPCC, participamos en la inauguración del Tercer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda. Una cita trascendental y necesaria en la que se reúnen más de 100 delegados de 36 naciones. #DePieYCombatiendo pic.twitter.com/xw72oglq34— Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) October 15, 2025
Durante tres jornadas se realizarán paneles, talleres, presentaciones de libros y conferencias magistrales con temas tan diversos y relevantes como la geopolítica, la manipulación mediática y el fascismo de nuevo tipo. Para ello el público asistente contará con la presencia de destacados moderadores y ponentes, entre ellos Abel Prieto, Carlos Fernández de Cossío y Rosa Miriam Elizalde.
Este encuentro, calificado por Morales como «muy necesario», está dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y promueve su máxima de que cada idea nos fortalece para enfrentar las dificultades que conlleva la humanidad.
La cita deviene espacio de reafirmación de las ideas del socialismo y el progreso, según publicó en la red social X, Morales Ojeda.
Comienza hoy en #Cuba el Tercer Evento Internacional de Publicaciones Teóricas, espacio de encuentro y reafirmación de las ideas del socialismo y el progreso. La firmeza ideológica es una de las misiones principales del @PartidoPCC. #CubaEstáFirme pic.twitter.com/OSr495FitC— Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) October 15, 2025
