Inauguran en Cuba Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de izquierda

El encuentro está dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y promueve su máxima de que cada idea nos fortalece para enfrentar las dificultades que conlleva la humanidad

15 octubre, 2025 - 12:12pm

En la Universidad del Partido Comunista de Cuba “Ñico López” fue inaugurada esta mañana la tercera edición del Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, al que asisten líderes políticos, académicos, investigadores y directores de medios de comunicación de una treintena de países.

El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, al inaugurar el evento llamó a profundizar la producción teórica de la izquierda frente a los enormes desafíos del mundo actual y a fomentar la unidad estratégica ante el adversario poderoso, más allá de coyunturas y diferencias tácticas.

Durante tres jornadas se realizarán paneles, talleres, presentaciones de libros y conferencias magistrales con temas tan diversos y relevantes como la geopolítica, la manipulación mediática y el fascismo de nuevo tipo. Para ello el público asistente contará con la presencia de destacados moderadores y ponentes, entre ellos Abel Prieto, Carlos Fernández de Cossío y Rosa Miriam Elizalde.

Este encuentro, calificado por Morales como «muy necesario», está dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y promueve su máxima de que cada idea nos fortalece para enfrentar las dificultades que conlleva la humanidad.

La cita deviene espacio de reafirmación de las ideas del socialismo y el progreso, según publicó en la red social X, Morales Ojeda.

