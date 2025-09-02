Incidente ferroviario en la Línea Hershey: descarrilamiento de tren con carga de miel (+fotos)

Los daños materiales se concentran en la infraestructura de la vía férrea, con un estimado de 300 traviesas dañadas y aproximadamente 400 metros de vía afectados, sumados a los tres vagones cisternas volcados

El convoy transportaba una carga de miel a granel distribuida en doce vagones, de los cuales diez eran cisternas. (Fotos: Naturaleza Secreta)

Hoy, a las 3:10 p.m., se registró un incidente en el tramo ferroviario de la Línea Hershey que atraviesa la provincia de Mayabeque.

El Tren Extra 946, con la locomotora 38093, sufrió el descarrilamiento de cuatro de sus vagones en el kilómetro 53,800, a la altura del apeadero Jibacoa.

El convoy, que provenía de los centrales Batalla de las Guásimas y Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Camagüey, transportaba una carga de miel a granel distribuida en doce vagones, de los cuales diez eran cisternas.

Como consecuencia del accidente, tres de estos vagones cisternas se volcaron, se generó un derrame del producto, mientras que un cuarto vagón quedó descarrilado sin volcarse.

El suceso movilizó de inmediato a las autoridades correspondientes. Personal especializado de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, las empresas de Ferrocarriles Azucareros (FERROAZUC) y Ferrocarriles Occidente, junto a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y autoridades locales, se trasladaron al lugar para coordinar las labores de respuesta.

El cliente destinatario de la carga fue informado inmediatamente y, en coordinación con organizaciones de Mayabeque y FERROAZUC, se gestionan las acciones necesarias para evacuar la miel de las cisternas afectadas y contener el derrame.Una evaluación inicial en el sitio confirmó que no se produjeron daños al personal que tripulaba el tren y que la locomotora tampoco resultó afectada.

Los daños materiales se concentran en la infraestructura de la vía férrea, con un estimado de 300 traviesas dañadas y aproximadamente 400 metros de vía afectados, sumados a los tres vagones cisternas volcados.

Se han movilizado los medios técnicos y el personal especializado para iniciar las labores de reparación de la infraestructura, con el objetivo de restablecer la circulación ferroviaria en esta línea lo antes posible.

Paralelamente, una comisión investigadora, integrada por especialistas de la Administración del Transporte Ferroviario (ATF) y expertos de diversas disciplinas del sector, ya se encuentra analizando las causas técnicas que provocaron este accidente.Esta noticia continúa en desarrollo.

Ampliaremos la información en próximas publicaciones en nuestros canales oficiales.

(Tomado del perfil de Facebook del Ministro del Transporte de Cuba)