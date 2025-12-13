Insta Díaz-Canel en XI Pleno del Partido a «estar más cerca de los problemas reales de la gente»

El presidente cubano interviene en el XI Pleno del Comité Central del Partido que tiene lugar por videoconferencia. (Foto: Presidencia Cuba)

Un hilo publicado este sábado en X por la cuenta @PresidenciaCuba recogió consideraciones del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante las sesiones del #XIPlenoCC.

En sus intervenciones, Díaz-Canel insistió en la necesidad de elevar la exigencia interna del Partido, acercar la gestión política a los problemas reales de la población, fortalecer los mecanismos de control y la rendición de cuentas, y sostener la unidad como garantía de soberanía, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo y la “guerra mediática”.

Las publicaciones subrayan, además, la prioridad de intensificar la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad de Cuba frente a la manipulación y la desinformación. En el plano orgánico, Díaz-Canel apeló a robustecer el papel de las organizaciones de base, así como a evaluar con profundidad la actuación de militantes, cuadros e instituciones.

Frases textuales compartidas en el hilo:

“Nosotros no nos podemos permitir en las condiciones actuales, y estoy hablando desde la actitud del Partido, desde el trabajo del Partido, que el burocratismo, el formalismo y la inercia sigan siendo frenos.”

“En consonancia con el concepto de Revolución, hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y se cambiará, lo vamos a cambiar.”

“Los mecanismos de control hay que fortalecerlos y la rendición de cuentas tenemos que lograr que sea profunda y sistemática en todos los ámbitos de nuestra sociedad.”

“Todo lo que hemos discutido aquí hasta esta parte del Pleno, y estoy convencido también del debate que se va a producir en los otros puntos, quedaría en palabras vacías si el Partido no se exige a sí mismo una manera distinta de funcionar en estos tiempos.”

“Hemos hablado de la democracia en el Partido, y siempre acudo a una cita del General de Ejército que, si somos el único Partido, tiene que ser el Partido más democrático, porque es el Partido de todo el pueblo cubano.”

“Tenemos que ver cómo esa democracia la fortalecemos y uno de los modos que yo veo de fortalecerla es que constantemente estemos en contacto con la población y le demos participación a la población en todo lo que proyectamos, en todo lo que hacemos.”

“Estar más cerca de los problemas reales de la gente, hay que ser más exigentes con los cuadros y tenemos que ser más transparentes en la relación con nuestra sociedad.”

“Una vez más, en este Pleno se ratifica que para lograr todo eso hay que seguir defendiendo la unidad, esa unidad de la que tanto nos habló el General de Ejército en el discurso por el 65 aniversario del Triunfo de la Revolución.”

“Yo creo que todos los días desde el Partido tenemos que respondernos una pregunta. ¿Cómo debe actuar la militancia y la organización partidista en los barrios, en los centros de trabajo y estudio para ser escucha activa, movilizadora y ejemplo personal?”

“Esos son tres elementos que nosotros tenemos que evaluar con profundidad, en cada militante, en cada cuadro y en cada organización de base.”

“Si queremos sacar las cosas adelante, lo primero que tenemos que lograr es que la organización de base del Partido en cada lugar sea fuerte, y sea exigente, y que la militancia esté al frente en todas las tareas. Y eso no siempre lo logramos.”

“Insisto en el papel que tiene que jugar el Partido en las instituciones. Porque la unidad no es un concepto abstracto. La unidad se forja así. Se forja participando, se forja formando consenso.”

“Lo que sí está claro es que esa unidad es la garantía de que #Cuba va a seguir siendo libre, independiente y soberana.”

“Tenemos que seguir trabajando en intensificar la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad de #Cuba frente a la manipulación y la desinformación.”

“Con la guerra económica que nos tienen impuesta, con la guerra mediática que nos tienen impuesta, aquí cada día de la Revolución es una victoria, porque estamos enfrentando al enemigo más poderoso y lo estamos enfrentando con mucha dignidad.”

“La cantidad de presiones y de situaciones en las que nos pone el bloqueo recrudecido y la intoxicación mediática, es altísima.”

“Solo un pueblo heroico que defiende una Revolución, que tiene el ejemplo de la historia de esa Revolución, es capaz de soportar lo que hemos estado viviendo en todos estos años.”