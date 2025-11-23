Instalan nuevos equipos de bombeo en Cabaiguán

Las acciones forman parte de una inversión que desde hace cuatro años se acomete en ese territorio para mejorar el servicio de agua en zonas altas de la ciudad

Esta es la cuarta ocasión en que entran estos equipos a la provincia. (Foto: Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado en Sancti Spíritus)

El montaje de nuevos equipos de bombeos que se acomete en el municipio de Cabaiguán permitirá que, antes de finalizar el año, los moradores de las zonas altas de la ciudad, sometidos a la escasez de agua por mucho tiempo, puedan disponer de un servicio de mucho más estable y fluido.

Así lo ratificó a Escambray la Dirección de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado en Sancti Spíritus, cuando dijo que ya las conexiones de la nueva interconductora soterrada están conectadas a las redes existentes, por lo que solo falta darle valor de uso a las mismas.

Se trata, aclaró la fuente, de una costosa inversión que lleva más de cuatro años en desarrollo, la cual ha demandado de la compra de tuberías, conexiones y otros recursos, pero sin estos nuevos equipos de bombeos nada se puede lograr, por eso con la instalación de los mismos se completa el funcionamiento de esos kilómetros de redes con los que mejorará considerablemente el abasto en ese municipio.

La brigada de mantenimiento de la provincia labora en la instalación de las nuevas bombas que recientemente entraron al país como parte de un programa de importaciones.

En el caso de Cabaiguán dichas acciones que se realizan en la Estación de Rebombeo del municipio, ubicada en un tramo de la conductora que sale desde la planta potabilizadora Macaguabo, específicamente en las inmediaciones del poblado de Cuatro Esquina.

Con esta inversión se sustituyen las bombas viejas, que llevan más de 20 años de explotación, por las nuevas que fueron importadas desde México, acciones que superan el 90 por ciento de ejecución en una de las dos que serán instaladas y a partir de la próxima semana se iniciaría el trabajo en la segunda, por lo que se espera que antes de que finalice el año estas labores estén concluidas.

La propia dirección de Acueducto y Alcantarillado en la provincia destacó que durante el 2025 se han recibido e instalado dos bombas en la Planta Potabilizadora de Macaguabo, que presta servicio a Sancti Spíritus y Cabaiguán, a lo que se suman las cuatro de la Planta Yayabo y 11 en el municipio de Trinidad, además de las dos de Cabaiguán.