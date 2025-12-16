Intensas lluvias ocasionan inundaciones en Yaguajay (+fotos)

Un frente fío estacionario es la causa del deterioro de las condiciones meteorológicas en el norteño municipio espirituano

En las últimas 24 horas en la cabecera municipal cayeron 152 milímetros de precipitaciones. (Fotos: Luis Francisco Jacomino/Escambray)

Inundaciones en varios puntos de la cabecera municipal, y las comunidades de Seibabo, Centeno y Obdulio Morales es el saldo de las intensas lluvias que afectan al territorio desde la noche del lunes, las cuales fueron intensas durante la madrugada y el amanecer del martes y ocasionaron desbordamientos en varios afluentes, entre estos el río Máximo, que atraviesa al poblado de Yaguajay.

De acuerdo con la información aportada por el especialista Evaristo Rivero, del Centro Meteorológico Provincial, sobre la costa norte espirituana permanece estacionario un frente frío en estado de disipación que causará precipitaciones durante la jornada de este martes, las cuales pueden comenzar a disminuir en horario nocturno.

En sus declaraciones a Escambray el meteorólogo significó que los acumulados de lluvias más significativos en las últimas 24 horas se reportan en Centeno, con 295 milímetros, Seibabo (225 milímetros), Yaguajay (152 milímetros) y 124 milímetros en el pluviómetro de la presa Aridanes, principal acuatorio del norte espirituano.

Según se pudo conocer, a pesar de las intensas lluvias no se reportan daños humanos ni materiales, aunque se precisa cuantificar afectaciones en la rama agrícola, principalmente en plantaciones de frijol y yuca.

El dique drenaje, que circunda la zona sur de Yaguajay, se encontraba aliviando hacia la costa significativos volúmenes de agua procedentes del escurrimiento de las lomas.

Mileidy Milián Barnes, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, Michel Zerquera Martínez, vicepresidente de este órgano de dirección e Idalberto Rodríguez Rodríguez, intendente municipal, recorrieron las áreas afectadas por las inundaciones, donde se dispuso la elaboración de alimentos para familias cuyas viviendas se encontraban inundadas.

Al cierre de esta información, en Yaguajay se mantienen deterioradas las condiciones meteorológicas y llueve a intervalos en todo el territorio.