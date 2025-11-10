Intercambia Díaz-Canel con ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Textiles de la India

Diaz-Canel agradeció el apoyo de la India en la lucha contra el bloqueo, y también en sectores como la energía y los alimentos. (Foto: Estudios Revolución)

El primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este lunes en el Palacio de la Revolución a Pabitra Margherita, ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Textiles de la República de la India.

El Jefe de Estado agradeció el permanente apoyo y solidaridad de esa hermana nación. Durante el encuentro, realizó un recuento de las históricas relaciones que han unido a ambos pueblos, las cuales cumplen en este 2025 su aniversario 65. Igualmente agradeció el apoyo de la India en la lucha contra el bloqueo, y también en sectores como la energía y los alimentos.

Además, se refirió a la posición y el liderazgo de la India para que Cuba formara parte de los BRICS, como país socio. El mandatario cubano agradeció esta visita, en tiempos tan complejos para la Isla.

Por su parte, el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de la India habló de la fuerte relación que une a su país con Cuba, asegurando que están “siempre juntos en tiempos de necesidad”. Sobre la ayuda brindada ante el paso del huracán Melissa, afirmó que era un deber con una nación hermana.

Dijo que hay que estar con los amigos en tiempos difíciles. Es una forma, agregó, de mostrar el respeto hacia Cuba y hacia su pueblo.

Cabe destacar que, en días recientes, India donó un hospital móvil con capacidad para atender a 300 personas, con equipos, medicamentos, alimentos, material gastable y generador de electricidad, el cual será ubicado en el municipio Río Cauto, en Granma, una de las provincias más dañadas.