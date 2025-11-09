Investigadores espirituanos asistirán a cita de la ciencia deportiva cubana

Logo Afide 2025.

Un total de 11 investigaciones presentará Sancti Spíritus en la XI Convención Internacional de Actividad Física y Deportes (Afide 2025), que tendrá lugar en el Palacio de las Convenciones, del 10 al 14 de noviembre.

De acuerdo con la Dra. C. Asneydi Madrigal Castro, metodóloga provincial del Citma en el Inder, los trabajos ilustran el quehacer de los profesionales del deporte en distintas ramas y desde diferentes municipios a fin de reforzar el empleo de la ciencia en busca de mejores resultados en diferentes ámbitos.

Las investigaciones seleccionadas son: “Acciones educativas en embarazadas: sobre los beneficios de la actividad física”, de la Ms. C. Yolanda Conde León; “Educación ambiental desde la formación inicial en la carrera de Cultura Física, de la Dra. C. Mislaydi Castro Abreu, y “Estrategia de superación para la inclusión de estudiantes con limitación en la actividad física”, de la Dra. C. Asneydi Madrigal Castro.

Dos trabajos defenderá la M. Sc. Yaney Ramos Ramírez: “Evaluación de la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en el Inder de Trinidad” y “Las reservas deportivas pioneriles del atletismo en Trinidad”, mientras la M. Sc. Anelisse Carrazana lo hará con la “Estrategia de comunicación organizacional interna en la Dirección Provincial de Deportes Sancti Spíritus”.

A Daviel Gómez pertenece la investigación “El castillo de la suerte”; al Dr. C. Hiran Marcelo Compte Ruiz: “Elaboración de indicadores para fomentar un deporte sostenible en la práctica pedagógica” y al M. Sc. José Borroto: “Actividades para la incorporación de personas con discapacidad a la iniciación deportiva”.

En la comisión de estudiantes concursan: “Actividades físico-recreativas para adultos mayores del combinado deportivo Mártires de Barbados”, de Carlos Miguel Fernández Madrigal en coautoría con el Dr. C. Luis Leonardo León Vázquez, y “Juegos para contribuir a la educación ambiental a través de la clase de Educación Física”, de Talía Rivero Castañeda y la M. Sc. Yamila Román Majín.

Sancti Spíritus también tendrá presencia en dos estands con igual cantidad de expositores.

Afide 2025 debe acoger a medio millar de delegados e invitados y a unos 160 ponentes foráneos que, junto a los cubanos, abordarán temas asociados a la metodología del entrenamiento deportivo, la actividad física, terapéutica y recreación, y el ajedrez.