Jornada productiva para honrar la historia

En el municipio de Sancti Spíritus se recordaron las acciones que hace 67 años devolvieron la libertad a este territorio

Una representación de las organizaciones políticas y de masas y de entidades del municipio de Sancti Spíritus amaneció esta mañana en el polo productivo San Andrés, de la capital provincial, para honrar la historia con los pies en el surco.

Precisamente, un día como hoy, en 1958, tropas del Movimiento 26 de Julio y del Directorio Revolucionario 13 de Marzo tomaron la ciudad de Sancti Spíritus.

A la distancia de 67 años los retos y avatares son distintos a los que tuvieron que enfrentar aquellos jóvenes valerosos que luchaban por liberar a Cuba; sin embargo, el ímpetu que debe movernos es el mismo. El amor por la patria y el deseo de bienestar para todos los cubanos ha de ser bandera.

Por eso, autoridades del Partido y el Gobierno del municipio y la provincia, junto a una representación popular, juntaron las manos en una jornada a favor de la producción de alimentos, considerada por la dirección del país como una tarea de primer orden.

Aún con el machete en la mano y el sudor en la frente, los participantes presenciaron un pequeño acto en el que se reconoció el desempeño de entidades del territorio y productores destacados. El Partido sumó nuevos integrantes de manera oficial, para cerrar el homenaje, que contó con la presencia de Yumar Castro Álvarez, miembro del buró Provincial del PCC en Sancti Spíritus, Frank Osbel Cañizares, vicegobernador de la provincia, así como otras autoridades del municipio.