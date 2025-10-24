Joven espirituano en Olimpiada Iberoamericana de Química

Nathan junto a su entrenador espirituano.

El estudiante de décimo grado Nathan David Rivadeneira Martínez, del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus, integra la nómina de los cuatro jóvenes que representan a Cuba en la Olimpiada Iberoamericana de Química, a celebrarse en México la próxima semana.

«Fue bueno recibir una preparación intensiva por espacio de un mes en el Centro de Entrenamiento Nacional con sede en la capital del país, compartir con otros estudiantes y profesores, y esperemos ahora, los resultados en esta competencia», acotó el joven espirituano.

Para Nathan y el resto del equipo, adquirir experiencias es la meta, pues ello beneficia tanto a sus compañeros de duodécimo grado para sus futuros proyectos universitarios como a él, único de décimo, para su continuidad de estudios. Al propio tiempo destacó que alcanzar resultados positivos en la competición forma parte de las aspiraciones que llevan a México.

Para este muchacho participar por vez primera en un evento de esa magnitud e interactuar con jóvenes de otras naciones representa un hecho inolvidable no solo en su vida como estudiante, sino también en lo personal.

Las Olimpiadas de Química tienen como objetivo estimular a los estudiantes a buscar la excelencia en el área de la ciencia y promover la relación entre estudiantes, profesores y científicos de distintas partes del mundo.