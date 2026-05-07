En prácticas laborales estudiantes del Instituto Politécnico Armando de la Rosa

Durante el período los educandos pondrán a prueba los conocimientos teóricos recibidos y se vincularán a los procesos productivos y de servicios en los que se forman

A partir de la reorganización de la enseñanza técnica profesional, el Archivo Histórico Provincial acoge la formación del Técnico Medio en Gestión Documental. (Foto: Citma Sancti Spíritus/Facebook)

Desde el pasado 27 de abril y hasta el próximo 18 de julio un total de 91 estudiantes de tercer año de las especialidades de Informática, Geodesia y Cartografía, Ordenamiento territorial y Urbanismo, Derecho, Bibliotecología, Gestión Documental y Secretariado y Operador de Microcomputadoras del Instituto Politécnico Armando de la Rosa realizarán la práctica laboral correspondiente al curso escolar 2025-2026.

“El principal objetivo de esta práctica radica en complementar y consolidar la formación profesional a través de la vinculación de los estudiantes al proceso productivo y los servicios”, precisó Dayami Mursulí, directora de la institución educativa.

Para ello los estudiantes fueron ubicados, previamente, por organismos como la Delegación Provincial del Citma, Tabacuba, Epase, Inotu, GeoCuba, Tribunal y Fiscalía, entre otros.

Asimismo, las entidades donde se realizarán las prácticas son las encargadas de designar un tutor para cada uno de los estudiantes, que también, estarán acompañados por sus profesores.

El proceso de prácticas laborales es una prioridad para la Dirección General de Educación en la provincia, pues, como aseguró la directora del centro educativo, “es durante esta etapa que los educandos refuerzan su vocación, ponen a prueba la teoría recibida, se vinculan con la ética laboral, la disciplina que ello supone, así como sus posibilidades reales para crecer y continuar su vida profesional en el sector empresarial y de servicios al concluir su formación”.