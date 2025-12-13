Joven espirituano se alza con la medalla de oro en la Olimpiada de Matemática

Esta presea supone la octava medalla internacional para el Centro Provincial de Desarrollo del Talento en Sancti Spíritus, lo que representa un récord para la provincia en eventos de este tipo

Este resultado es fruto de la intensa preparación que ha recibido el joven. (Foto: Facebook)

El joven espirituano Diego García Rodríguez se alzó con la medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Matemática, que tuvo lugar en Costa Rica esta semana, donde compitieron estudiantes desde décimo hasta duodécimo grado de estas regiones del continente.

Este resultado es fruto de la intensa preparación que ha recibido el joven, quien cursa el onceno grado en el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus, y forma parte del grupo de estudiantes que integran el Centro Provincial de Desarrollo del Talento (CPDT) en el territorio.

Esta presea dorada supone un hito, pues se convierte en la octava medalla internacional para el CPDT espirituano, lo que representa un nuevo récord para la provincia en competiciones de este tipo. La de Diego es la segunda medalla en la especialidad de Matemática para Sancti Spíritus en la historia de estos eventos.