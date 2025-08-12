Jóvenes espirituanos de fiesta

El martes 12 de agosto los jóvenes espirituanos celebran el Día Internacional de la Juventud con varias actividades recreativas, entre las que sobresale el segundo Campamento de Verano de la UJC 2025

Los jóvenes participarán de trabajos productivos y visitas a centros de interés social en el territorio. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Este martes los jóvenes espirituanos celebran el Día Internacional de la Juventud, una jornada marcada por actividades recreativas, culturales y deportivas, entre las que figura el segundo Campamento de Verano de la UJC 2025.

En ese contexto, se llevará a cabo una jornada de trabajo voluntario en el Organopónico Celia Sánchez, también conocido como El Gigante, además de varias actividades de impacto social, como las visitas al Hogar de Niños, Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, el Centro Psicopedagógico Reparador de Sueños y los hogares de ancianos provincial y municipal.

Igualmente se desarrollarán propuestas recreativas, culturales y deportivas en la Casa de la Trova Miguel Companioni, el hotel La Cabaña y la Casa de la Guayabera, entre otros centros recreativos del territorio.

Según declaró a Escambray Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, los jóvenes se sumarán a una peregrinación y al acto político por el aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, que tendrá lugar desde el Comité Municipal del Partido en Trinidad hasta el aeropuerto Alberto Delgado, además de otras actividades conmemorativas para recordar al líder histórico de la Revolución Cubana.

Asimismo, en todos los municipios de la provincia tendrán lugar actividades para la recreación de los jóvenes y la celebración de esta efeméride.