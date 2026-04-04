Niños y jóvenes espirituanos celebran el 4 de Abril (+ fotos)

A lo largo y ancho del territorio espirituano han tenido lugar este sábado diversas actividades para celebrar los aniversarios 65 y 64 de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas, respectivamente

La jornada del sábado en Sancti Spíritus estuvo llena de colores y risas de los niños y jóvenes. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares)

Sancti Spíritus está de fiesta, al igual que toda Cuba, pues este sábado se celebran los aniversarios 65 y 64 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), respectivamente; por ello se llevaron a cabo diversas actividades culturales, deportivas, recreativas y productivas a lo largo y ancho de toda la provincia.

Jóvenes de varios sectores productivos en Sancti Spíritus se dieron cita en el organopónico El Gigante, de Olivos III, para iniciar la jornada con un trabajo voluntario centrado en la producción y recolección de alimentos.

De igual forma, otro grupo de jóvenes y trabajadores se sumaron a las labores de limpieza en el Hogar Materno Municipal Isabel María de Valdivia, de Sancti Spíritus que, tras una reparación, reabrirá sus puertas la próxima semana para recibir a nuevas gestantes.











También la plaza cultural de Olivos I se llenó de niños y jóvenes que, acompañados por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), desarrollaron actividades deportivas, competencias, demostraciones y juegos de participación.

Asimismo, el Hospital Pediátrico José Martí se llenó de globos, colores y música con la presentación de payasos, títeres y otras actividades culturales para hacer de la jornada una ocasión memorable y llevar alegría a estos pequeños.

La Colmenita espirituana no podía faltar en estos festejos y su presentación, como ya es habitual, se convirtió en un espacio muy concurrido y uno de los momentos más especiales de la jornada.

Varios de los festejos y actividades productivas contaron con la presencia de Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, y Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus.