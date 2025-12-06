Juez autoriza publicación de documentos judiciales del Caso Epstein

La resolución que ordena hacer público el caso se da luego de que el Juez considerara que una nueva ley, aprobada por el Congreso el 18 de noviembre, «modifica» y anula la orden previa que mantenía esos expedientes del caso Epstein bajo secreto

La nueva legislación prevalece sobre la antigua protección, permitiendo ahora que la información sea de acceso público. (Foto: Internet)

Un juez federal autorizó ayer al Departamento de Justicia de Estados Unidos la divulgación de los documentos judiciales y las transcripciones del caso penal del pederasta Jeffrey Epstein por abuso y explotación sexual de menores.

La resolución que ordena hacer público el caso, que tuvo lugar entre 2005 y 2007 en relación a los presuntos abusos del pederasta en su mansión de Palm Beach, en Florida, se da luego de que el Juez considerara que una nueva ley, aprobada por el Congreso el 18 de noviembre, «modifica» y anula la orden previa que mantenía esos expedientes del caso Epstein bajo secreto. En esencia, la nueva legislación prevalece sobre la antigua protección, permitiendo ahora que la información sea de acceso público.

Todavía no se ha especificado el contenido de los documentos que se harán públicos ni la fecha exacta de su divulgación. Es importante destacar que estos archivos estuvieron disponibles para los fiscales de Nueva York en 2019, durante la investigación a Epstein por tráfico sexual.

Recientemente, Congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hicieron públicas fotografías y videos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Las imágenes, descritas como «inquietantes», exponen el interior de la mansión que sirvió como epicentro de los atroces abusos sexuales del magnate financiero, arrojando nueva luz sobre la escala de sus crímenes.

El demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, cuya función es investigar el caso, afirmó que la publicación de este material busca garantizar la transparencia pública de la investigación. «Publicamos estas fotos y videos para ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein», aseguró García, destacando el compromiso de arrojar luz sobre la red de abuso.

La publicación de estas pruebas se da en un contexto de intensa presión política por desclasificar todos los archivos vinculados al magnate, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, actualmente cumpliendo condena.

El Congreso de EE.UU. aprobó en noviembre una ley bipartidista, con el apoyo de republicanos y demócratas, que obliga al Departamento de Justicia a revelar los documentos restantes del caso.