Julio César no pudo hacer la cruz en Liverpool

Cuba mantiene en competencia al espirituano Alejandro Claro (50 kgs) y al campeón olímpico Erislandy Álvarez (65), ambos con aspiraciones de llegar a la final

Julio César quedó en bronce en Liverpool, su séptima medalla en mundiales, cinco de ellas de oro.

El quíntuple campeón cubano Julio César La Cruz conquistó su séptima medalla en Campeonatos del Mundo de Boxeo, al quedar hoy en bronce en Liverpool 2025.

El capitán del equipo de los Domadores de Cuba conquistó hasta el momento en su amplio y laureado recorrido deportivo cinco campeonatos mundiales: Bakú 2011, Almaty 2013, Doha 2015, Hamburgo 2017 y Belgrado 2021, y dos medallas de bronce, en Ekaterimburgo 2019 y ahora en Liverpool 2025.

La Cruz, también dos veces titular olímpico (Río 2016 y Tokio 2020), cerró su andar por el torneo mundialista en el Reino Unido tras caer por 3-2 en la pelea semifinal ante el kazajo Aibek Oralbay en los pesos superpesados.

Durante el pleito, Oralbay sacó ventaja en el primer y segundo asalto, antes de ceder frente a la estrella cubana en el tercero, cuando el de la isla logró impactarlo para un conteo del árbitro.

El púgil kazajo, dorado en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y campeón asiático en 2022 y 2024, se medirá en la final con el uzbeko Jakhongir Zokirov, quien venció al chino Danabieke Bayikewuzi por decisión unánime.

Este viernes el boxeador espirituano Alejandro Claro aseguró la medalla de bronce al vencer por cerrado veredicto de 3-2 al turco Samet Gumus, en los cuartos de final de la división de 50 kilogramos. Claro, quien fue tercero en el anterior certamen mundialista de Tashkent 2023, reeditó ese puesto y avanzó a semifinales en busca de mejorar el color de su presea.

Este sábado estará en semifinales al campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez (65 kg), frente al brasileño Yuri Falcao Dos Reis, bronceado en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

El Mundial de Boxeo tiene lugar hasta el domingo en el estadio M&S Bank Arena de Liverpool. La cita reunió a más de 540 boxeadores de 66 países de los cinco continentes en ambos sexos.