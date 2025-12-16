La columna del navegante: ¿Una brújula para enrumbar la economía cubana?

Del 15 de noviembre al 30 de diciembre Cuba se enrola en el proceso de estudio y consulta del programa de gobierno que pretende cambiar la realidad económica de la isla

Los colectivos laborales discuten por estos días cómo elevar los niveles de productividad. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Polémica en sí, la economía cubana viene generando en los últimos tiempos un amplio espectro de opiniones en los más diversos escenarios: en las redes sociales, en las esquinas de todos los barrios, al interior de los hogares…

Con el propósito de hallar consensos y enrumbar entre todos el camino del desarrollo, por estos días está siendo sometido a debate en los colectivos laborales el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, concebido como el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que vive el país.

¿Qué opina usted sobre este documento?, ¿qué distorsiones cree necesario enmendar y de qué forma propone hacerlo?, son algunas de las interrogantes que Escambray lanza al ruedo para contribuir al debate público en torno a tan importante programa, que marcará en lo adelante la reconstrucción de la economía nacional.