La columna del navegante: ¿Una brújula para enrumbar la economía cubana?

Polémica en sí, la economía cubana viene generando en los últimos tiempos un amplio espectro de opiniones en los más diversos escenarios: en las redes sociales, en las esquinas de todos los barrios, al interior de los hogares…
Con el propósito de hallar consensos y enrumbar entre todos el camino del desarrollo, por estos días está siendo sometido a debate en los colectivos laborales el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, concebido como el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía y superar la compleja situación que vive el país.
¿Qué opina usted sobre este documento?, ¿qué distorsiones cree necesario enmendar y de qué forma propone hacerlo?, son algunas de las interrogantes que Escambray lanza al ruedo para contribuir al debate público en torno a tan importante programa, que marcará en lo adelante la reconstrucción de la economía nacional.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.